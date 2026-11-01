Banka Popullore vendos administrim në Alta Bankën e Manastirit, limiti javor për qytetarët 10.000 denarë
Masa e përkohshme e guvernatorit Trajko Slaveski synon mbrojtjen e kursimtarëve pas heqjes së licencës së bankës mëmë në Beograd; dje nga bankomatët dhe sportelet u tërhoqën 2 milionë euro
Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut vendosi administrim në “Alta Banka” AD Manastir, njoftoi guvernatori Trajko Slaveski në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp. Siç njofton “Sakam da kazham” (SDK), Slaveski tha se masa është e përkohshme dhe vendoset për mbrojtjen e interesave të kursimtarëve dhe stabilitetin e bankës. Sipas komunikatës së Bankës Popullore, të cituar nga Centar.mk, vendimi i Këshillit Ekzekutiv është marrë në seancën e 1 nëntorit 2026 dhe është tashmë në fuqi.
“Kjo masë është e përkohshme dhe vendoset ekskluzivisht për shkak të zhvillimeve me aksionarin me pjesëmarrje të kualifikuar ‘Alta Banka’ AD Beograd”, tha Slaveski, duke theksuar se “Alta Banka” AD Manastir është e kapitalizuar lartë, likuide, me cilësi solide të portofolit të kredive dhe i përmbush të gjitha standardet mbikëqyrëse. Vendosja e administrimit do të thotë se menaxhimi i pasurisë së bankës kalon përkohësisht te persona të emëruar nga Banka Popullore, brenda kompetencave të dhëna nga Këshilli Ekzekutiv.
Për qytetarët që kanë llogari në bankë është caktuar një limit javor: ata mund të shpenzojnë nga llogaritë e tyre vetëm 10.000 denarë në javë, shumë që, siç shpjegoi Slaveski, është caktuar duke u nisur nga paga mesatare dhe pensionet. Sipas Centar.mk, limiti mund të përdoret me kartelat e lëshuara nga banka, ndërsa të gjitha pagesat e brendshme mes llogarive të klientëve brenda bankës mbeten të mundshme pa kufizim. Aktualisht bankingu elektronik i bankës nuk funksionon, ndërsa huamarrësit duhet të vazhdojnë t’i përmbushin në kohë detyrimet ndaj bankës.
Slaveski shprehu shpresën se procesi do të përfundojë shpejt: megjithëse afati maksimal është tre muaj, ai mendon se gjendja do të zgjidhet më herët. Sipas tij, ka disa blerës të interesuar për aksionet, nga vendi dhe jashtë; pronarët nga Serbia tani kanë një afat të shkurtër t’i ofrojnë aksionet për shitje, përndryshe këtë do ta bëjë Banka Popullore.
Guvernatori bëri të ditur se dje, pasi Banka Popullore e Serbisë i hoqi licencën e punës “Alta Bankës” AD Beograd, nga bankomatët dhe sportelet e “Alta Bankës” AD Manastir u tërhoqën 2 milionë euro. Në pyetjen nëse Banka Popullore e kishte verifikuar origjinën e parave të pronarit të bankës beogradase përpara blerjes së ish-“Stopanska Banka Manastir”, Slaveski tha se banka kishte licencë pune dhe funksiononte në sistemin financiar të Serbisë, dhe se, sipas tij, të gjitha kriteret mbikëqyrëse për blerjen e aksioneve ishin përmbushur.
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