POLONI – Kriza kushtetuese, përshkallëzohet përplasja mes presidentit dhe kryeministrit
– Kriza institucionale në Poloni është përshkallëzuar sot pas përplasjes në Gjykatën Kushtetuese, ku presidenti Karol Nawrocki u përpoq të hynte me forcë në ambientet e institucionit, sipas Reuters.
Ngjarja ka thelluar konfliktin mes kreut të shtetit dhe qeverisë së kryeministrit Donald Tusk, në një kohë kur vendi po përballet me mosmarrëveshje të forta për drejtimin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor.
Pas incidentit, presidenti Nawrocki zhvilloi konsultime me përfaqësues të partive politike, duke kërkuar një zgjidhje për situatën.
Ai e ka cilësuar zhvillimin e ngjarjeve si shkelje të rendit kushtetues dhe ka kundërshtuar ndërhyrjet në drejtimin e Gjykatës Kushtetuese.
Nga ana tjetër, kryeministri Donald Tusk ka mbrojtur qëndrimin e qeverisë, duke theksuar nevojën për reforma në sistemin e drejtësisë dhe rikthimin e shtetit të së drejtës.
Përfaqësuesit e koalicionit qeverisës nuk morën pjesë në konsultimet e thirrura nga presidenti, duke dëshmuar mungesën e një terreni të përbashkët për dialog.
Ndërkohë, në debatin politik janë paraqitur disa propozime për zgjidhjen e krizës, përfshirë riorganizimin e Gjykatës Kushtetuese dhe krijimin e një kabineti teknik.
Edhe institucionet evropiane kanë ndjekur nga afër zhvillimet, duke kërkuar respektimin e Kushtetutës dhe funksionimin e pavarur të gjyqësorit.
Përplasja pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, pasi Gjykata e Lartë ka paralajmëruar një mbledhje të jashtëzakonshme më 3 nëntor, ku do të diskutohet situata.
Deri tani nuk është arritur një marrëveshje mes palëve, ndërsa kriza ka ngritur shqetësime për stabilitetin institucional dhe politik të Polonisë.
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