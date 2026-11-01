Jehona në Bërvenicë deri në orën 17:00 arrin 48,64 për qind, tejkalohet jehona e gjithë raundit të parë
Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 17:00 votuan 7.902 qytetarë në të 24 vendvotimet; votimi për kryetarin e ri të komunës vazhdon deri në orën 19:00
Jehona e votuesve në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës deri në orën 17:00 ka arritur në 48,64 për qind, siç njofton Fokus, duke iu referuar të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Sipas këtyre të dhënave, të mbledhura nga të 24 vendvotimet, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 7.902 qytetarë.
Me këtë shifër, siç thekson Fokus, është tejkaluar tashmë jehona e përgjithshme e raundit të parë të zgjedhjeve, kur kishin votuar gjithsej 7.572 qytetarë, përkatësisht 46,58 për qind e votuesve të regjistruar.
Votimi në Bërvenicë vazhdon deri në orën 19:00, kur mbyllen vendvotimet dhe nis numërimi i votave për kryetarin e ri të komunës.
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