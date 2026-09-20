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Sporti

Barcelona, Laporta: Pauza ndërkombëtare nuk ka kuptim, janë lojtarët ata që paguajnë çmimin më të lartë

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Pasi e mbylli pjesën e parë të sezonit me një tjetër fitore – të shtatën në po aq ndeshje të La Ligës dhe të tetën, duke përfshirë edhe ndeshjen hapëse në Ligën e Kampionëve – Barcelona, ​​ashtu si klubet e tjera, po përgatitet për pushimin e parë të gjatë për shkak të angazhimeve të ekipeve kombëtare.

Kjo është një risi në kalendar e prezantuar nga UEFA dhe FIFA për t’i dhënë përparësi ndeshjeve të ekipeve kombëtare që marrin pjesë në kualifikueset e Kupës së Kombeve të Afrikës, Ligës së Kombeve apo në ndeshje miqësore.

Aktivitetet janë pezulluar deri në fundjavën e 10-11 tetorit, një vendim që ka shkaktuar pakënaqësi te disa palë, përfshirë presidentin e “Blaugranave”, Joan Laporta.

“Kjo pauzë ndërkombëtare nuk ka aspak kuptim – edhe trajneri Hansi Flick më tha të njëjtën gjë para pak ditësh: katër ndeshje në tri javë përbëjnë një ndërprerje që na dëmton drejtpërdrejt dhe na e prish plotësisht ritmin,” e nisi fjalën drejtuesi i lartë i klubit katalanas.

Më pas ai shtoi: “Përveç Kupës së Botës dhe Kampionatit Evropian, tani është edhe Liga e Kombeve; thjesht ka tepër turne dhe ndeshje. Kalendari është tejet i ngjeshur dhe lojtarët janë ata që e paguajnë çmimin më të lartë, ndërkohë që synimi ynë i vetëm është që ata të fitojnë trofe duke mbajtur veshur fanellën e Barcelonës.”

Shqetësimi i Laportës buron nga fakti se, me shtimin e angazhimeve me ekipet kombëtare, lojtarët e tij më të mirë rrezikojnë të pësojnë dëmtime të reja dhe serioze: “Na ndodhi tashmë vitin e kaluar me Raphinha-n: ai ishte në formë të shkëlqyer kur u largua, por më pas – mes udhëtimeve të vazhdueshme dhe një kalendari të ngjeshur – u krijua një varg rrethanash fatkeqe; stafi mjekësor na kishte paralajmëruar për rrezikun e dëmtimit dhe, për fat të keq, pikërisht kjo ndodhi.”

Së fundmi, Laporta duket se po u bën thirrje për veprim UEFA-s, FIFA-s dhe – mbi të gjitha – klubeve të tjera, të cilat luajnë një rol kyç në këtë çështje: “Synojmë të flasim drejtpërdrejt me UEFA-n dhe FIFA-n, në mënyrë që kjo situatë të zgjidhet njëherë e përgjithmonë.”

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