Kurti në Nju Jork njofton “përgjigje strategjike” ndaj vendimit të Hagës për drejtuesit e UÇK-së
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se Kosova ka nevojë për një strategji të dakordësuar për t'iu përgjigjur vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër katër liderëve të UÇK-së, dhe premtoi mbështetje të Qeverisë për korrigjimin e vendimit — ndihmë për ekipet në procesin e apelimit dhe përgjigje edhe në planin diplomatik.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi mbrëmjen e vonë të së shtunës në Nju Jork se Kosova duhet të dakordojë një strategji të përbashkët për t’iu përgjigjur vendimit të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër katër drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Deklarata u bë pas një takimi që Kurti zhvilloi me të rinj të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara.
Kurti theksoi se Qeveria e Kosovës do të angazhohet me mbështetje konkrete me qëllim korrigjimin e vendimit të Dhomave të Specializuara. Sipas tij, është e nevojshme ndihma për ekipet që do të ndjekin procedurën e apelimit, por njëkohësisht nevojitet edhe një përgjigje në planin diplomatik, për të paraqitur ndërkombëtarisht pozicionin e Kosovës mbi çështjen.
Ai e cilësoi jetike që institucionet e Kosovës, shoqëria civile dhe diaspora të veprojnë të bashkuara, duke argumentuar se vendimi i Hagës prek jo vetëm personat e dënuar, por edhe vetë legjitimitetin e luftës çlirimtare të Kosovës.
Dhomat e Specializuara në Hagë shpallën më 16 shtator 2026 vendimin e shkallës së parë, me të cilin ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u dënua me 25 vjet burg. Vendimi shkaktoi reagime të ashpra në Kosovë, ku u organizuan edhe protesta në shenjë kundërshtimi.
Burimi: Danas
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