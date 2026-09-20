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20 Sht 2026
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Sulmi me armë zjarri pranë Ramallah-s: një kolon izraelit në gjendje kritike, një tjetër i dyshuar i vrarë pas tentativës për përplasje me automjet Kurti në Nju Jork njofton “përgjigje strategjike” ndaj vendimit të Hagës për drejtuesit e UÇK-së Ekzekutimi i Artan Myrtajt, historia e një zinxhiri kriminal që prej 2025-ës! Nga plagosja te tritoli dhe hakmarrjet VIDEO / “Për Enverin yll e dritë…”, ja si e manipuloi Saimir Korreshi rrëfimin e Flora Ngucajt Deficiti buxhetor 38,3 miliardë denarë në tetë muaj: shteti shpenzoi më shumë se sa mblodhi
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Kurti në Nju Jork njofton “përgjigje strategjike” ndaj vendimit të Hagës për drejtuesit e UÇK-së

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se Kosova ka nevojë për një strategji të dakordësuar për t'iu përgjigjur vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër katër liderëve të UÇK-së, dhe premtoi mbështetje të Qeverisë për korrigjimin e vendimit — ndihmë për ekipet në procesin e apelimit dhe përgjigje edhe në planin diplomatik.

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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi mbrëmjen e vonë të së shtunës në Nju Jork se Kosova duhet të dakordojë një strategji të përbashkët për t’iu përgjigjur vendimit të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër katër drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Deklarata u bë pas një takimi që Kurti zhvilloi me të rinj të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

Kurti theksoi se Qeveria e Kosovës do të angazhohet me mbështetje konkrete me qëllim korrigjimin e vendimit të Dhomave të Specializuara. Sipas tij, është e nevojshme ndihma për ekipet që do të ndjekin procedurën e apelimit, por njëkohësisht nevojitet edhe një përgjigje në planin diplomatik, për të paraqitur ndërkombëtarisht pozicionin e Kosovës mbi çështjen.

Ai e cilësoi jetike që institucionet e Kosovës, shoqëria civile dhe diaspora të veprojnë të bashkuara, duke argumentuar se vendimi i Hagës prek jo vetëm personat e dënuar, por edhe vetë legjitimitetin e luftës çlirimtare të Kosovës.

Dhomat e Specializuara në Hagë shpallën më 16 shtator 2026 vendimin e shkallës së parë, me të cilin ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u dënua me 25 vjet burg. Vendimi shkaktoi reagime të ashpra në Kosovë, ku u organizuan edhe protesta në shenjë kundërshtimi.

Burimi: Danas

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