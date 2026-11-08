Barrot: Evropianët do të marrin pjesë në bisedimet për Ukrainën në Abu Dhabi, Franca do të jetë atje
Evropianët do të marrin pjesë në bisedimet për Ukrainën që do të zhvillohen në Abu Dhabi javën e ardhshme, tha të dielën ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, siç njofton Reuters.
Duke folur për radion franceze RTL, Barrot u shpreh: “Evropianët do të jenë të përfaqësuar mirë; Franca do të jetë në Abu Dhabi për të marrë pjesë në këto diskutime.”
Ai shtoi se nuk mund të thoshte ende se kush do ta përfaqësonte Francën me këtë rast, por theksoi se Franca me siguri do të jetë atje.
I dërguari amerikan Steve Witkoff tha të hënën se Uashingtoni do t’i mbledhë delegacionet e Ukrainës dhe të Rusisë në Abu Dhabi më 10–11 nëntor për të diskutuar përfundimin e luftës së Moskës kundër Ukrainës, marrëveshjet e sigurisë pas luftës dhe uljen e tensioneve.
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