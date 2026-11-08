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Bota

ZELANDA E RE – Zgjedhjet nuk përcaktojnë fituesin, qeveria e re mbetet në pikëpyetje

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ZELANDA E RE

– Zgjedhjet parlamentare në Zelandën e Re nuk rezultuan me një fitues të qartë, duke lënë të hapur çështjen e formimit të qeverisë së re, pasi asnjë parti nuk arriti të sigurojë e vetme shumicën në parlament, sipas “Reuters”.

Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Zgjedhor, “Partia Kombëtare” e kryeministrit në detyrë, Christopher Luxon, mori 42 vende në parlament, ndërsa “Partia Laburiste” e drejtuar nga Chris Hipkins siguroi 36 vende.

“Partia e Gjelbër” fitoi 16 vende, ACT siguroi 13, ndërsa “Zelanda e Re e para” mori 12 vende.

Një tjetër rezultat i rëndësishëm ishte hyrja në parlament e Partisë “Mundësia”, e cila fitoi shtatë vende. Ndërkohë, “Te Pati Maori” siguroi pesë mandate.

Edhe pse asnjë parti nuk ka shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme, koalicioni aktual i përbërë nga “Partia Kombëtare”, ACT dhe “Zelanda e Re e para” rezulton paraprakisht me 67 vende në parlamentin prej 131 anëtarësh, një më shumë se pragu prej 66 vendesh që nevojiten për shumicën.

Megjithatë, rezultati mbetet i pasigurt, pasi ende nuk janë numëruar rreth 400 mijë vota të veçanta, përfshirë votat e qytetarëve që kanë votuar jashtë vendit.

Këto vota mund të ndryshojnë shpërndarjen e mandateve dhe të ndikojnë drejtpërdrejt në mundësinë e krijimit të një shumice qeverisëse.

Kryeministri Christopher Luxon deklaroi se koalicioni i tij ka marrë një mandat për të formuar qeverinë e ardhshme, duke iu referuar numrit të vendeve të siguruara nga partitë aleate.

Nga ana tjetër, lideri laburist Chris Hipkins po pret rezultatet përfundimtare, përpara se të nisë negociatat për krijimin e një shumice të re.

Vëmendja është përqendruar edhe te “Partia Mundësia”, e drejtuar nga Qiulae Wong, e cila mund të luajë një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë, nëse koalicioni aktual humbet shumicën pas numërimit të votave të mbetura.

Wong ka deklaruar se partia e saj është e hapur për bisedime me të dyja kampet politike, ndërsa Luxon ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me të.

Komisioni Zgjedhor pritet të publikojë rezultatet zyrtare më 27 nëntor.

Deri atëherë, qeveria aktuale do të vijojë të qëndrojë në detyrë në cilësinë e një qeverie kujdestare, ndërsa partitë do të presin përfundimin e numërimit për të përcaktuar se kush do të drejtojë vendin për tre vitet e ardhshme.

Sipas raportimeve, negociatat për formimin e qeverisë mund të zgjasin disa javë dhe nuk përjashtohet që, marrëveshja për kabinetin e ri të arrihet vetëm pas publikimit të rezultateve përfundimtare. /

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