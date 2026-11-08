☁️
Tiranë 16°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,942 ▲ +0.09% ETH $2,239 ▼ -0.1% XRP $1.1622 ▼ -0.05% SOL $89.4800 ▼ -0.36%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Kifisia: 15-vjeçari kapet duke drejtuar me 187 km/orë në autostradën Athinë–Lamia, arrestohet edhe nëna e tij St. Brown gati për Dolphins, marrësi kryesor i Lions luan pavarësisht dëmtimit në brinjë I dënuar me 7 vite burg për dy krime, kush është 41-vjeçari që Spanja e solli sot në pranga nga Barcelona! Theu arrestin e shtëpisë për trafik klandestinësh, i riu kapet në Gjirokastër duke duke kaluar afganin nga Greqia me desti “Më quajnë Abdulrahman Mohamed El-Sayed”
Menu
Kronika

Theu arrestin e shtëpisë për trafik klandestinësh, i riu kapet në Gjirokastër duke duke kaluar afganin nga Greqia me desti

· 2 min lexim
arrestin e shtëpisë

Një 32-vjeçar nga Tirana është vënë në pranga në Gjirokastër teksa transportonte një emigrant afgan që kishte hyrë nga Greqia.

Kur policia ndaloi makinën e tij në aksin Sarandë-Gjirokastër te ‘Ura e Kardhiqit’, konstatoi se 32-vjeçari kishte thyer arrestin e shtëpisë.

Në pranga përfundoi edhe pasagjeri 27-vjeçar i cili ndodhej në automjetin tip “Renault”, tashmë i sekuestruar.

Gjithashtu policia sekuestroi edhe 2 çanta me veshje të dyshuara kontrabandë dhe 2 celularë.

Njoftimi i plotë:

DVP Gjirokastër/Finalizohet operacioni policor i koduar “Zona 3”.

Thyeu masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe u kap në flagrancë duke transportuar kundrejt pagesës një emigrant nga Afganistani, vihet në pranga 1 shtetas.

Gjithashtu, procedohet penalisht pasagjeri, për moskallëzim krimi dhe mallra kontrabandë.

Sekuestrohen 1 automjet, 2 çanta me veshje të ndryshme, të dyshuara si mallra kontrabandë, dhe 2 celularë.

Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiar, Sektorin Operacional dhe shërbimet e Policisë Rrugore në DVP Gjirokastër, në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, kundrejt fitimit, për kalim të paligjshëm të kufirit, kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Zona 3”, si rezultat i të cilit u arrestua shtetasi:

  1. B., 32 vjeç, banues në Tiranë.

Gjithashtu, u procedua penalisht shtetasi M. Gj., 27 vjeç, banues në Tiranë.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kanë ndaluar, në aksin rrugor “Sarandë-Gjirokastër”, në vendin e quajtur “Ura e Kardhiqit”, automjetin tip “Renault”, me drejtues shtetasin K. B. dhe pasagjer shtetasin M. Gj., të cilët po transportonin kundrejt pagesës 1 emigrant nga Afganistani, i cili kishte hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin shqiptar, nëpërmjet kufirit me Greqinë.

Nga verifikimet dhe veprimet hetimore rezultoi se drejtuesi i automjetit, 32-vjeçari, kishte thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, të caktuar nga Gjykata e Tiranës, për veprat penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit” dhe “Shkatërrimi i pronës me zjarr”.

Gjithashtu, gjatë kontrollit të automjetit u gjetën 2 çanta me veshje të ndryshme, të dyshuara si mallra kontrabandë, të cilat i përkisnin 27-vjeçarit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu