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Ukraina

Rusia sulmon me 164 dronë dhe tri raketa gjatë natës, mbi 600 mijë banorë mbeten pa energji në rajonin e Dnipropetrovskut

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Foto arkiv: termocentrali Burshtyn i DTEK-ut në Ukrainë
Foto arkiv: termocentrali Burshtyn i DTEK-ut në Ukrainë

Rusia sulmoi Ukrainën gjatë natës së 7–8 nëntorit me 164 dronë sulmues dhe tri raketa të drejtuara Kh-59/69, ndërsa mbrojtja ajrore ukrainase rrëzoi ose bllokoi 137 prej dronëve. Sulmet ndaj objekteve energjetike lanë pa energji më shumë se 600 mijë banorë në rajonin e Dnipropetrovskut dhe gati 250 mijë klientë në rajonin e Kharkivit.

Sulmi nisi në mbrëmjen e 7 nëntorit, sipas Forcave Ajrore të Ukrainës, siç njofton Ukrainska Pravda. Rusia lëshoi 164 dronë të tipit Shahed, 112 prej tyre me motor reaktiv, si dhe dronë mashtrues Gerbera dhe Parodiya, nga Oryol, Kursk, Millerovo dhe Primorsko-Akhtarsk në Rusi, nga Donetsku i pushtuar dhe nga Hvardiiske në Krimenë e pushtuar. Tri raketat Kh-59/69 u lëshuan nga Deti Azov. Deri në orën 08:00, mbrojtja ajrore kishte rrëzuar ose bllokuar 137 dronë, 88 prej tyre me motor reaktiv. Goditje u regjistruan në 23 vende, ndërsa mbetje dronësh ranë në gjashtë vende të tjera. Në kohën e këtij raporti të mëngjesit, disa dronë ishin ende në ajër, sipas bilancit paraprak të mëngjesit.

Kompania energjetike DTEK tha në Telegram se më shumë se 600 mijë banorë të rajonit të Dnipropetrovskut mbetën pa energji, pasi sulmi i natës dëmtoi objekte të rëndësishme energjetike, siç njofton agjencia AFP. DTEK tha se po punonte për të rikthyer energjinë elektrike, por detyra po vështirësohej nga sulmet e përsëritura. The Kyiv Independent raporton gjithashtu në përmbledhjen e tij ditore se sulmet ndaj rrjetit energjetik lanë pa energji mbi 600 mijë njerëz në Dnipro dhe në rajonet përreth.

Një dron rus goditi një objekt të infrastrukturës kritike në rajonin e Kharkivit, ndërsa kryetari i Zlatopilit, Mykola Baksheyev, tha në rrjetet sociale se gati 250 mijë klientë në rajonin e Kharkivit mbetën pa energji. Punimet e riparimit ishin duke vazhduar, por koha e saktë e rikthimit të energjisë ishte ende e panjohur.

Ukraina po hyn në një tjetër dimër të ashpër lufte, ndërsa Rusia po shton bombardimet e përditshme ajrore ndaj rrjetit energjetik, me temperatura tashmë rreth zeros. Këto sulme erdhën një ditë pasi ministria ukrainase e energjisë tha se një sulm masiv ndaj objekteve energjetike kishte lënë në errësirë banorë në pesë rajone dhe kishte penguar transmetimin e energjisë elektrike në Kiev.

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