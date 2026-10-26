Basketgate: Koromilas në paraburgim, Tsaroucha dhe Piloidis në arrest shtëpie me byzylyk elektronik
Përfunduan apologjitë e të gjashtë të akuzuarve për ndeshjet e trukuara në basketbollin grek: katër prej tyre tani janë në paraburgim, ndërsa dy arbitrat u lanë në arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike dhe ndalim nga basketbolli.
Të hënën përfunduan apologjitë e të gjashtë të akuzuarve në çështjen e ndeshjeve të dyshuara të trukuara në basketbollin grek, e njohur si “Basketgate”, siç njofton Fortune Greece. Ish-kryearbitri dhe këshilltari për çështjet e arbitrazhit Ilias Koromilas u la në paraburgim pas apologjisë së tij.
Arbitrja në detyrë Vasiliki (Vaso) Tsaroucha dhe ish-arbitri Tasos (Anastasios) Piloidis, anëtar i Komisionit Qendror të Arbitrazhit, u lanë në arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike (byzylyk). Vendimet u morën me pëlqimin e përbashkët të hetuesit dhe prokurorit, ndërsa Tsaroucha-s dhe Piloidis-it iu ndalua gjithashtu çdo përfshirje në basketboll.
Vendimet e sotme pasojnë paraburgimet e mëparshme të ish-arbitrit Petros Papapetru, ish-presidentit të Federatës Greke të Basketbollit (EOK) Evangelos Liolios dhe biznesmenit Giorgos Mavraganis. Kështu, katër nga gjashtë të akuzuarit janë tani në paraburgim.
Të tre të akuzuarit që dëshmuan sot mohuan akuzat për ryshfet dhe dhënie përfitimesh me qëllim manipulimin e ndeshjeve. Sipas raportimit, Piloidis ka paraqitur padi ndaj dëshmitarit që e implikon atë.
Sipas aktakuzës së raportuar, Tsaroucha-s i atribuohen 13 raste ryshfeti dhe përfitimesh të lidhura me ndikimin në rezultate në Basket League dhe A2, përfshirë një faull teknik ndaj ndërkombëtarit Giorgos Bogris, që pretendohet se synonte lehtësimin e ndërprerjes së bashkëpunimit të tij me Promitheas-in me urdhër të Liolios. Piloidis-it i atribuohen 2 raste, ndërsa Koromilas u thirr të dëshmonte për 9 akte ryshfeti. Këto janë pretendime të aktakuzës dhe jo fakte të provuara.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.