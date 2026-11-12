Bates fiton çmimin e lojtarit të javës për ekipet speciale, Lions e marrin për të tretën javë radhazi
Jake Bates është shpallur Lojtari i Javës për Ekipet Speciale në NFC për Javën 9, siç njofton Pro Football Talk, dhe çmimi u bë publik të mërkurën, më 11 nëntor. Për goditësin e Detroit Lions, ky është çmimi i parë i tillë që prej vitit 2024.
Bates e meritoi plotësisht vlerësimin me paraqitjen në fitoren 19-9 të Detroitit në Miami. Ai shënoi të katër golat e fushës — nga 28, 40, 33 dhe 43 jardë — si edhe pikën e vetme shtesë që provoi, duke shënuar 13 nga 19 pikët e Lions në atë ndeshje.
Sezoni i tij deri tani ka qenë pothuajse i përsosur: 16 nga 17 gola fushe dhe 24 nga 24 pika shtesë, për gjithsej 72 pikë. Sipas faqes zyrtare të Lions, Bates është lojtari i parë në historinë e klubit që prodhon shtatë ose më shumë pikë në secilën nga tetë ndeshjet e para të një sezoni, ndërsa 72 pikët e tij barazohen me të tretën shifër më të lartë nga një lojtar i Lions në tetë ndeshjet e para të çdo sezoni.
Ky është çmimi i tretë i Lojtarit të Javës në karrierën e Bates — ai e kishte fituar edhe në Javën 7 dhe në Javën 10 të vitit 2024. Me këtë, ai u bë goditësi i tretë në historinë e Lions me tre çmime të tilla, duke iu bashkuar Jason Hanson dhe Matt Prater.
Çmimi i Bates është gjithashtu i treti radhazi për Lions në këtë kategori: pas D.J. Wonnum në Javën 7 dhe puntuesit Jack Fox në Javën 8, radha i erdhi Bates në Javën 9 — një seri që tregon se sa shumë kanë peshuar ekipet speciale në ecurinë e Detroitit.
Lions janë 6-2, me katër fitore radhazi, dhe të dielën luajnë kundër New England Patriots në Mynih të Gjermanisë, në një tjetër ndeshje ku Bates mund të jetë sërish vendimtar.
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