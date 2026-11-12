Bursa e Athinës mbyll me rënie 0,59%: indeksi i përgjithshëm në 2.640,52 pikë
Seanca e së enjtes shënoi korrigjim pas tri ditësh radhazi rritjeje me fitime gjithsej 4,03%; xhiroja arriti 342,99 milionë euro, ndërsa rishikimi i MSCI-së la të pandryshuar indeksin bazë të Greqisë.
Bursa e Athinës e mbylli me rënie të lehtë seancën e së enjtes, më 12 nëntor 2026, siç njofton Business Daily, me Indeksin e Përgjithshëm që u ul me 0,59% dhe u mbyll në 2.640,52 pikë.
Sipas Business Daily, seanca shënoi korrigjim pas tri ditësh radhazi në rritje, që kishin dhënë gjithsej +4,03%. Brenda ditës, indeksi arriti maksimumin 2.664,10 pikë (+0,30%) dhe minimumin 2.633,44 pikë (-0,85%), ndërsa xhiroja arriti 342,99 milionë euro dhe u ndërruan duar 45.436.808 aksione.
Indeksi i kapitalizimit të lartë ra me 0,61%, ndërsa ai i kapitalizimit të mesëm me 0,72%. Në kapitalizimin e lartë, rritjet më të mëdha i shënuan Elvalhalcor me +4,77%, Optima Bank me +1,72%, Viohalco me +1,51%, GEK TERNA me +1,50%, Aeroporti Ndërkombëtar i Athinës me +1,41% dhe Banka Kombëtare me +1,10%. Në anën tjetër, rëniet më të mëdha i pësuan Coca Cola HBC me -3,10%, Jumbo me -2,47%, Alpha Bank me -2,39%, DEH (PPC) me -2,12% dhe Titan me -1,97%.
Vëllimi më i madh u regjistrua te Eurobank me 10.398.190 aksione dhe CrediaBank me 8.147.100 aksione, ndërsa në vlerë kryesuan Piraeus me 78,99 milionë euro dhe Eurobank me 50,87 milionë euro. Gjithsej 53 aksione u mbyllën në rritje, 48 në rënie dhe 19 të pandryshuara; rritjet më të mëdha i shënuan Revoil me +7,39% dhe Elvalhalcor me +4,77%, ndërsa rëniet më të mëdha Safe Bulkers me -4,49% dhe Flexopack me -4,46%.
Rishikimi i fundit i indekseve MSCI, siç njofton Business Daily, nuk solli ndryshime në indeksin bazë MSCI Standard Greece; Elvalhalcor u shtua në indeksin small cap në vend të Autohellas, ndërsa MSCI pritet ta ngrejë Bursën e Athinës në kategorinë e Tregjeve të Zhvilluara majin e ardhshëm.
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