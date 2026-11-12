MLB përgatitet për opsionin bërthamor: sindikata e lojtarëve mund të shpërbëhet gjatë bllokimit
Marrëveshja aktuale kolektive e Major League Baseball skadon në më pak se tre javë. Praktikisht nuk ka asnjë shans që të arrihet një marrëveshje e re para fundit të 1 dhjetorit, dhe MLB do të vendosë menjëherë një bllokim që do të ngrijë të gjithë aktivitetin e jashtë-sezonit.
Bllokimi i viteve 2021-22 zgjati 99 ditë, ndërsa ndalesa e ardhshme pritet gjerësisht të jetë po aq ose më e kontestuar. MLB i ka kushtëzuar të gjitha ofertat e saj me një tavan pagash, i cili nuk u mor kurrë në konsideratë gjatë bllokimit të mëparshëm, ndërsa Shoqata e Lojtarëve e ka përsëritur kundërshtimin e saj të vendosur. Çdo propozim i MLB-së deri më tani ka qenë i kushtëzuar me tavanin, dhe çdo propozim i sindikatës me mungesën e tavanit, kështu që palët po flasin pa u kuptuar me njëra-tjetrën.
Siç shkruan Jared Diamond në Wall Street Journal, në një analizë që e përmbledh MLB Trade Rumors, MLB ka filluar të përgatitet për mundësinë e një veprimi mjaft ekstrem të sindikatës: skenarin ku MLBPA vendos të paraqesë një heqje dorë nga interesi (disclaimer of interest) gjatë bllokimit. Kjo do të thotë që MLBPA do të tërhiqej përkohësisht si sindikatë zyrtare dhe si njësia e vetme e negocimit për lojtarët, duke vepruar në vend të kësaj si një shoqatë tregtare. Lojtarët sigurisht do ta ricertifikonin MLBPA-në sapo të arrihet një marrëveshje e re.
Një heqje e tillë dorë do të thoshte që MLBPA nuk do të mund të negocionte më në emër të lojtarëve dhe do t’i jepte fund negocimit kolektiv pa një marrëveshje. Lojtarët do të humbnin mbrojtjet e tyre sipas ligjit të punës, por do të lejoheshin të ngrinin vetë padi antitrust, me gjasë në një padi kolektive, kundër MLB-së.
Do të ishte një masë ekstreme; një akademik e përshkroi për Diamond si «opsionin bërthamor». MLBPA nuk ka hequr dorë në negociatat e mëparshme, të paktën pjesërisht për shkak të përjashtimit shekullor antitrust të MLB-së. Sipas Diamond, Akti Curt Flood i vitit 1998 hap derën, megjithëse palët kanë arritur një marrëveshje në çdo negociatë të mëvonshme pa shpërbërje, përfshirë vitin 2022 — negociata e parë në të cilën Bruce Meyer, tani drejtor ekzekutiv i MLBPA-së, u përfshi si negociatori kryesor.
Shoqatat e lojtarëve në liga të tjera, më së shumti NFLPA dhe NBPA, e kanë bërë këtë gjatë bllokimeve të mëparshme. NFLPA e përdori këtë taktikë në fillim të viteve 1990, duke e shfrytëzuar përfundimisht padinë kolektive të lojtarëve për të sjellë agjencinë e lirë. Një juri e gjeti NFL-në në shkelje të ligjeve antitrust dhe i dha 543 mijë dollarë dëmshpërblim kompensues, të cilat trefishohen sipas një statuti federal antitrust, kështu që NFL përfundoi duke paguar 1,63 milionë dollarë në atë kohë. Një vit më vonë, NFLPA i kërkoi Bordit Kombëtar të Marrëdhënieve të Punës (National Labor Relations Board) ricertifikimin.
Në vitin 2011, lojtarët e NFL-së hoqën dorë sërish dhe kërkuan një urdhër gjykate për të hequr bllokimin. Gjykata e shkallës së parë e miratoi, por Gjykata e Apelit e Qarkut të Tetë e përmbysi vendimin në apel. Diamond vëren se nëse MLBPA do të ndiqte këtë rrugë, me gjasë do të paraqiste padinë në një qark tjetër, duke shpresuar për një vendim tjetër apeli. MLB mund të argumentonte se ishte një mashtrim dhe mund të ngrinte pretendime për praktika të padrejta pune.
E gjithë kjo është teorike në këtë pikë. Të gjithë të përfshirët sigurisht do të preferonin një marrëveshje kolektive të negociuar, dhe nëse Shoqata e Lojtarëve shkon fare në këtë rrugë, me gjasë kjo nuk do të ndodhte deri thellë në bllokim.
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