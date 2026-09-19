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Konflikti SHBA - Iran

BE i kërkon SHBA-së të rishqyrtojë mohimin e vizave për delegacionin palestinez përpara Asamblesë së OKB-së

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Bashkimi Evropian i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të rishqyrtojnë vendimin për t’u mohuar vizat e hyrjes anëtarëve të delegacionit palestinez përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, raporton Al Jazeera.

BE tha se i vjen keq që kufizimet u zgjatën për të dytin vit radhazi, duke vënë në dukje detyrimet e SHBA-së si vend pritës sipas marrëveshjeve të saj me OKB-në.

Administrata Trump vendosi kufizime të ngjashme vitin e kaluar, duke e penguar presidentin palestinez Mahmoud Abbas dhe zyrtarë të tjerë të udhëtonin për në Nju Jork për sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme.

Vendimi vjen në mes të luftës së vazhdueshme SHBA–Izrael ndaj Iranit dhe përshkallëzimit rajonal, që ka thelluar edhe më shumë tensionet diplomatike mes Uashingtonit dhe partnerëve ndërkombëtarë.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa

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