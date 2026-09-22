BE-ja dështon të finalizojë sanksionet ndaj Rusisë: Letonia bllokon heqjen e dy oligarkëve rusë
Ambasadorët e Bashkimit Evropian dështuan vonë natën e së hënës të finalizojnë zgjatjen e sanksioneve ndaj afro 3,000 individëve dhe subjekteve të lidhura me Rusinë. Bisedimet rifillojnë sot në orën 8:00 të mëngjesit në Bruksel, pak orë para se masat të skadojnë.
Ambasadorët e Bashkimit Evropian dështuan vonë natën e së hënës të finalizojnë zgjatjen e sanksioneve ndaj afro 3,000 individëve dhe subjekteve të lidhura me Rusinë. Bisedimet rifillojnë sot në orën 8:00 të mëngjesit në Bruksel, pak orë para se masat të skadojnë.
Ambasadorët e Bashkimit Evropian dështuan vonë natën e së hënës, më 21 shtator, të arrinin një marrëveshje për rinovimin e sanksioneve individuale kundër individëve dhe subjekteve të lidhura me Rusinë. Trupi Coreper II, që mbledh ambasadorët e vendeve anëtare, njoftoi se bisedimet do të rifillojnë në orën 8:00 të mëngjesit të së martës, më 22 shtator, “me qëllimin e finalizimit të marrëveshjes”.
Marrëveshja fillimisht pritej të konfirmohej deri në orën 20:00, e më pas deri në orën 22:00, por Letonia mbeti kundër kompromisit të propozuar. Sipas tre diplomatëve që folën për median “The Kyiv Independent”, Letonia ishte vendi i vetëm që mbante peng miratimin vonë natën e së hënës. Ministrja e Jashtme letoneze, Baiba Braze, tha: “Qëndrimi i qeverisë letoneze ka qenë i palëkundur. Sanksionet e BE-së kundër Rusisë duhet të forcohen, jo të dobësohen”.
Sipas kompromisit të negociuar më herët gjatë ditës, biznesmenët rusë Alisher Usmanov dhe Mikhail Fridman do të hiqeshin nga lista e sanksioneve, ndërsa kufizimet për afro 3,000 individë dhe subjekte të tjera do të zgateshin për 36 muaj — dukshëm më gjatë se periudhat e zakonshme gjashtë- apo 12-mujore të rinovimit. Sanksionet individuale, që përfshijnë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit, kërkojnë miratimin unanim të të 27 vendeve anëtare të BE-së.
Prapa skenës, Franca u bashkua me Sllovakinë duke kërkuar heqjen e Usmanovit, miliarderit ruso-uzbek, nga lista e zezë. Sipas diplomatëve që citohen nga Reuters, qëndrimi i Francës erdhi pas presionit nga Azerbajxhani, që mban të paktën dy shtetas francezë — një karakterizim që një zyrtar azerbajxhanas e hodhi poshtë. Luksemburgu kërkoi më pas heqjen e Fridmanit. BE-ja e kishte përshkruar Usmanovin në vitin 2022 si person me “lidhje veçanërisht të ngushta” me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa për Fridmanin kishte thënë se kishte mbështetur veprime që kërcënojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Të dy i kundërshtojnë akuzat.
Ukraina ka kundërshtuar fuqimisht heqjen e të dy biznesmenëve nga lista. “Çfarë ka ndryshuar? Asgjë. Heqja nga lista është e papranueshme dhe do të dërgonte sinjalin e gabuar në Moskë në një kohë kur presioni duhet të rritet”, tha ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, më 21 shtator. I dërguari ukrainas për sanksionet, Vladyslav Vlasiuk, argumentoi se heqja e kufizimeve ndërkohë që lufta vazhdon do të sinjalizonte se sanksionet thjesht mund të priten duke u shmangur. Një shtyrje e përkohshme shtatëditore e miratuar javën e kaluar i mban masat ekzistuese në fuqi vetëm deri më 22 shtator — dështimi i marrëveshjes rrezikon t’i lërë të skadojnë të gjitha listat.
Burimi: The Kyiv Independent
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