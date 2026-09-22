Supë peshku alla adriatica — supa e pasur e Adriatikut me domate, erëza dhe bukë të thekur
Një supë e kuqe e aromëshme me peshk të bardhë, karkaleca dhe fruta deti, e gatuar ngadalë në salcë domatesh me hudhër, vaj ulliri dhe barëra mesdhetare — shija e vërtetë e brigjeve të Adriatikut, e shërbyer mbi bukë të thekur.
Supa e peshkut është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës së brigjeve të Adriatikut — e thjeshtë, e pasur me shije dhe ideale për ditët e ftohta. Ja si ta përgatisni hap pas hapi në shtëpi.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 600 g fileto peshku të bardhë (levrek, doradë ose merluc), të copëtuara
- 200 g karkaleca të pastruara
- 300 g midhje të freskëta, të pastruara mirë (opsionale)
- 400 g domate të grira (të freskëta ose konservë)
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 3 thelba hudhër
- 125 ml verë e bardhë e thatë
- 500 ml lëng peshku (ose ujë i nxehtë)
- 1 spec i kuq i vogël, i grirë (opsional, për pak pikante)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 1 tufë majdanoz i freskët
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 4 feta bukë shtëpie, të thekura — për shërbim
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tenxhere të thellë ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni qepën e grirë hollë derisa të zbutet dhe të bëhet e tejdukshme, rreth 5 minuta.
- Shtoni hudhrën e shtypur dhe specin e kuq; gatuani edhe 1 minutë duke i përzier.
- Shtoni domatet e grira dhe verën e bardhë; lëreni të ziejë 4–5 minuta që të avullojë alkooli.
- Shtoni lëngun e peshkut, kripën, piperin dhe rigonin; uleni zjarrin dhe zieni me kapak gjysmë të mbyllur për 15 minuta.
- Shtoni copat e peshkut dhe gatuani për 5 minuta; pastaj shtoni karkalecat dhe midhjet dhe gatuani edhe 4–5 minuta derisa midhjet të hapen plotësisht. Çdo midhje që nuk hapet hidhet.
- Shtoni majdanozin e freskët të grirë, fikni zjarrin dhe lëreni të pushojë 2 minuta.
- Vendosni nga një fetë bukë të thekur në secilën pjatë, hidhni supën sipër dhe shërbejeni menjëherë.
KOHA: Përgatitja 20 minuta, gatimi 30 minuta | PORCIONET: 4
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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