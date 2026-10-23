☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,633 ▼0.39%
DOW 52,266 ▼1.14%
NASDAQ 26,003 ▼0.02%
NAFTA 103.25 ▲3.8%
ARI 4,005 ▼1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,592 ▲ +0.35% ETH $2,407 ▲ +0.99% XRP $1.3091 ▼ -0.15% SOL $104.4200 ▲ +0.58%
S&P 500 7,633 ▼0.39 % DOW 52,266 ▼1.14 % NASDAQ 26,003 ▼0.02 % NAFTA 103.25 ▲3.8 % ARI 4,005 ▼1.35 % S&P 500 7,633 ▼0.39 % DOW 52,266 ▼1.14 % NASDAQ 26,003 ▼0.02 % NAFTA 103.25 ▲3.8 % ARI 4,005 ▼1.35 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Berisha mesazh anëtarëve të PD-së për pjesëmarrje në protestën e së shtunës: Studentët po luftojnë për ne «Ramayana» mbledh 8.8 krorë rupi në ditën e parë të parashitjeve: mbi 156 mijë bileta të shitura në Indi Rfissa marokene — pulë me thjerrëza dhe fara helbe mbi petë msemen të grisura Kallëzim penal në SPAK ndaj kreut të Policisë Skënder Hita për shtypjen e protestave BE-ja mirëpret kthimin e ligjit për Gjykatën Speciale në Kuvend për rishqyrtim
Menu
Kosova

BE-ja mirëpret kthimin e ligjit për Gjykatën Speciale në Kuvend për rishqyrtim

· 2 min lexim

Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka Pula, për kthimin në Kuvend për rishqyrtim të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Në një deklaratë, BE-ja rikujtoi se ka shprehur vazhdimisht shqetësim të thellë lidhur me nismën për ndryshimin e këtij ligji, si para ashtu edhe pas miratimit të tij nga Kuvendi i Kosovës më 6 tetor.

Bashkimi Evropian theksoi se pret të konsultohet nëse diskutimet për këtë ligj rifillojnë në Kuvend, në përputhje me shkëmbimin e letrave të vitit 2014 ndërmjet Përfaqësueses së Lartë të BE-së dhe Presidentit të Kosovës, ku përcaktohen modalitetet për konsultimin me BE-në para ndryshimit të legjislacionit.

“Në frymën e shkëmbimit të letrave të vitit 2014 midis Përfaqësueses së Lartë të BE-së dhe Presidentit të Kosovës, i cili përcakton modalitetet për konsultimin me BE-në përpara ndryshimit të legjislacionit, ne presim që Bashkimi Evropian të konsultohet nëse diskutimet rifillojnë në Kuvend. Sundimi i ligjit dhe mbrojtja e të drejtave themelore, përfshirë ato të viktimave dhe dëshmitarëve, mbeten me rëndësi parësore”, thuhet në deklaratën e BE-së.

BE-ja rikujtoi se Dhomat e Specializuara të Kosovës janë institucion i pavarur gjyqësor, i themeluar me vendimet e Kuvendit të Kosovës në vitet 2014–2015, bazuar në një marrëveshje të veçantë me Bashkimin Evropian.

Sipas deklaratës, ky institucion funksionon brenda sistemit juridik të Kosovës dhe është i përfshirë në Kushtetutën e vendit.

“Mandati aktual dhe pavarësia e tyre duhet të respektohen plotësisht dhe pa asnjë rezervë”, theksoi Bashkimi Evropian.

Në fund, BE-ja shprehu solidaritetin me të gjitha viktimat, të mbijetuarit dhe familjet e tyre, nga të gjitha komunitetet e prekura nga mizoritë e kryera gjatë luftës./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu