BE-ja ndalon përkohësisht hetimin për blerjen e Porta-s nga XXXLutz
Komisioni Evropian ndaloi orën e hetimit për blerjen e kompanisë gjermane Porta nga shitësi austriak i mobilieve XXXLutz, për t'u siguruar se ka marrë të gjithë informacionin e nevojshëm për shqyrtimin e marrëveshjes.
Komisioni Evropian e ka ndalur përkohësisht hetimin për blerjen e propozuar të kompanisë gjermane Porta nga shitësi austriak i mobilieve XXXLutz, për t’u siguruar se ka marrë të gjithë informacionin e nevojshëm për shqyrtimin e tij, siç njofton Reuters.
Sipas një zëdhënësi të Komisionit, më 18 nëntor Komisioni ndaloi orën e hetimit për blerjen e Porta-s nga XXXLutz, me efekt nga 16 nëntori. Një hetim për bashkim kompanish mund të pezullohet nëse palët nuk japin brenda afatit një informacion të rëndësishëm që Komisioni e ka kërkuar për vlerësimin e konkurrencës.
Sapo informacioni që mungon të dorëzohet, hetimi do të rifillojë dhe afati ligjor për vendimin e Komisionit do të rregullohet në përputhje me këtë pezullim, sqaroi zëdhënësi.
Më 12 tetor, hetuesit antitrust të BE-së hapën një hetim të plotë për planin e bashkimit, duke thënë se marrëveshja mund të ndikojë ndjeshëm konkurrencën në disa vende të BE-së, një hap që mund ta detyrojë XXXLutz-in të ofrojë masa korrigjuese për shqetësimet e ngritura. BE-ja kishte caktuar 25 shkurtin si afat për vendimin e saj.
Grupi XXXLutz tha të enjten se po bashkëpunon “plotësisht dhe në mënyrë konstruktive” me Komisionin Evropian. “Në një hetim të Fazës II, çështje specifike shqyrtohen dhe vlerësohen më në detaje. Kështu është edhe në këtë rast”, tha kompania.
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