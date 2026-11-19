Putin pas samitit me Trump dhe Xi: Ukraina dhe Europa nuk janë gati për kompromis, ne jemi të gatshëm të diskutojmë
Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi pas samitit trepalësh në Shenzhen se Ukraina dhe Europa nuk janë ende gati për kompromise për zgjidhjen e konfliktit, ndërsa Rusia, sipas tij, është e gatshme ta diskutojë çështjen me partnerët.
Siç njofton Shqiptarja.com, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi pas samitit trepalësh me Donald Trump dhe Xi Jinping në Shenzhen se “Ukraina dhe Europa nuk janë ende gati të bëjnë kompromise për zgjidhjen e konfliktit”.
Ai theksoi se Rusia është e gatshme ta diskutojë këtë çështje me partnerët në kuadër të bisedimeve që po zhvillohen.
Putin u shpreh gjithashtu se nuk ka dyshime që presidenti amerikan Donald Trump është sinqerisht i angazhuar për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë dhe për vendosjen e bashkëpunimit mes Rusisë dhe SHBA-së.
Megjithatë, siç njofton Shqiptarja.com, Ukraina nuk është përmendur deri tani në deklaratat e përbashkëta përfundimtare të samitit.
Presidenti rus e cilësoi takimin me Trump dhe Xi Jinping si “një faqe në historinë e diplomacisë” dhe shprehu dëshirën që takimet trepalëshe të vazhdojnë.
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