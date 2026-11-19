Accenture planifikon të shkurtojë rreth 950 vende pune në Portugali për ekipet që punojnë për Meta-n
Accenture synon të shkurtojë rreth 950 vende pune në Portugali deri në janar, përmes një skeme daljeje vullnetare për stafin që i shërben Meta Platforms, ndërsa pronari i Facebook-ut ndjek një shtysë efikasiteti të lidhur me inteligjencën artificiale.
Accenture tha se synon të shkurtojë rreth 950 vende pune në Portugali deri në janar, përmes një skeme daljeje vullnetare për stafin që i shërben Meta Platforms, ndërsa pronari i Facebook-ut ndjek një shtysë efikasiteti të lidhur me inteligjencën artificiale, siç njofton Reuters.
Kompania tha se u kishte njoftuar ekipeve në Lisbonë që ofrojnë shërbime Trust & Safety për Meta-n planin për të shkurtuar rreth 16 për qind të fuqisë së saj punëtore në Portugali, duke cituar “ndryshime të mëdha në kërkesën e klientit për këtë punë dhe nevojën tonë për të bërë reduktime të konsiderueshme të fuqisë punëtore”.
Lëvizja vjen ndërsa Meta, që zotëron Facebook-un, Instagram-in dhe WhatsApp-in, ndjek një shtysë më të gjerë efikasiteti të lidhur me inteligjencën artificiale. Reuters raportoi në maj se Meta po planifikonte një raund fillestar prej rreth 8.000 shkurtimesh vendesh pune në nivel global, ndërsa rrit investimet në inteligjencën artificiale.
Accenture tha se, pasi të vlerësojë pranimin e kësaj oferte vullnetare, do të përcaktojë se çfarë hapash të tjerë do të nevojiten për ristrukturimin e ekipeve të saj.
Kompania shtoi se mbetet e përkushtuar ndaj Portugalisë dhe do të vazhdojë të investojë në aftësitë strategjike dhe në partneritetet me klientët portugezë.
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