Instagram sjell risinë, Story-t mund të modifikohen edhe pas publikimit
Instagram po u jep përdoruesve mundësinë të modifikojnë Story-t edhe pas publikimit, pa pasur nevojë t'i fshijnë dhe t'i ripublikojnë ato.
Instagram po u jep përdoruesve mundësinë të modifikojnë Story-t edhe pasi ato janë publikuar, siç njofton Shqiptarja.com, duke u dhënë atyre më shumë fleksibilitet dhe kontroll mbi përmbajtjen që ndajnë me ndjekësit.
Deri tani, nëse një përdorues konstatonte një gabim në një Story të publikuar ose dëshironte të ndryshonte diçka në përmbajtje, zgjidhja e vetme ishte fshirja dhe ripublikimi i tij. Me funksionin e ri, kjo procedurë bëhet shumë më e thjeshtë.
Risia vjen në kuadër të përditësimeve të vazhdueshme që Instagram po sjell për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesve dhe për ta bërë platformën më praktike.
Funksioni pritet të tërheqë vëmendjen sidomos të atyre që përdorin Story-t për komunikim të përditshëm, promovimin e bizneseve dhe krijimin e përmbajtjes.
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