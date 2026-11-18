BE propozon një kredi prej 45 mld eurosh për Ukrainën për të shmangur krizën financiare dhe për të forcuar mbrojtjen
Ekzekutivi i BE-së ka propozuar një kredi prej 45 miliardë eurosh për Ukrainën për të ndihmuar me një krizë financiare që po afrohet dhe për të përforcuar mbrojtjen e saj, ndërsa bombardimet e Rusisë vazhdojnë.
Duke njoftuar planin për t’i dhënë hua Kievit paratë në vitin 2027, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen , tha se mendojnë se kjo është mënyra më e mirë për t’i dhënë Ukrainës një dorë të fortë në tryezën e negociatave.
“Dhe Ukraina duhet të paguajë vetëm pasi Rusia të paguajë për dëmin që ka shkaktuar në Ukrainë”, tha ajo.
Ajo shprehu besim se të 27 shtetet anëtare do ta mbështesnin kredinë, pavarësisht se katër vende të Evropës Qendrore dhe Lindore e kishin përjashtuar veten tashmë.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se shpresonte për miratimin e shpejtë të kredisë dhe po mbështetej në mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare të BE-së.
“Mbështetja e fortë për Ukrainën është sinjali më i mirë për Rusinë se kjo luftë duhet të përfundojë”, shkroi ai në X.
Zelenskyy i bindi udhëheqësit e BE-së muajin e kaluar se vendi i tij përballet me një boshllëk financimi prej 70 miliardë eurosh në vitin 2027. BE-ja u zotua të mbulojë 45 miliardë euro dhe dëshiron që aleatët e tjerë të Ukrainës të mbulojnë pjesën tjetër.
Vetëm 11 muaj më parë, BE-ja ra dakord për një kredi prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, e cila kishte për qëllim të mbulonte dy të tretat e nevojave ushtarake dhe civile të Kievit në vitet 2026 dhe 2027. Por, ndërsa sulmet e Rusisë janë përshkallëzuar , kostoja e mbrojtjes së Ukrainës dhe pasojat e përçarjes ekonomike vazhdojnë të rriten.
Kredia e BE-së është e ndarë në dy pjesë: 25 miliardë euro për armë dhe 20 miliardë euro për nevoja civile, duke përfshirë financimin e shërbimeve thelbësore, siç janë shkollat dhe spitalet.
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