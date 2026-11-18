Ministri Metnar: Atletët rusë nuk do të lejohen të hyjnë në Çeki për kampionatin botëror të hokejit
Atletët rusë nuk do të lejohen të hyjnë në Republikën Çeke, e cila do të presë kampionatin botëror të hokejit në akull për femra nën 18 vjeç në janar. Kështu njoftoi të mërkurën Ministri i Brendshëm çek, Lubomir Metnar.
Metnar gjithashtu përsëriti se qeveria nuk do t’u lëshonte viza atletëve rusë. Ai shtoi se ministria kishte gjithashtu mjete ligjore për të parandaluar hyrjen e atletëve që marrin viza nga shtete të tjera në zonën pa kufij Shengen të Evropës.
Gjykata e Arbitrazhit Sportiv (CAS) urdhëroi organin qeverisës botëror të hokejit në akull më 30 tetor që të lejojë ekipet ruse në ngjarje ndërkombëtare, duke i dhënë fund një ndalimi të vendosur pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska në vitin 2022.
Megjithatë, vendet kanë kundërshtuar lejimin e Rusisë për të garuar, duke përmendur agresionin e vazhdueshëm nga Rusia në Ukrainë. Ekipet kombëtare kanë thënë gjithashtu se nuk do të garojnë kundër ekipeve ruse.
“Për sa më përket mua, asgjë nuk ndryshon. Ka rezoluta qeveritare në fuqi këtu që në fakt ndalojnë lëshimin e vizave dhe pjesëmarrjen e atletëve rusë në kampionatin tonë”, tha Metnar.
I pyetur në lidhje me mundësinë e atletëve që përdorin viza të lëshuara nga një shtet tjetër anëtar i Bashkimit Evropian në zonën Shengen, Metnar tha se ministri i jashtëm i kishte informuar homologët e BE-së për këtë çështje.
“Nëse do të ndodhte, Ministria e Brendshme ka instrumente ligjore për të zgjidhur situatën”, tha Metnar.
Federata Ndërkombëtare e Hokejit në Akull (IIHF) konfirmoi të dielën se Rusia do të humbasë Kampionatin Botëror për të Rinj 2027 në Kanada që fillon në fund të dhjetorit për shkak të kufizimeve të hyrjes të vendosura nga qeveria kanadeze.
Qeveria e Suedisë tha gjithashtu të mërkurën se donte të parandalonte hyrjen e atletëve rusë në vend përpara kampionatit botëror nordik të skive në Falun, i cili fillon në fund të shkurtit.
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