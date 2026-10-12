☁️
Tiranë 17°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.40 ▼0.49%
ARI 4,208 ▼0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $84,002 ▲ +1.17% ETH $2,568 ▲ +2.66% XRP $1.4154 ▲ +1.59% SOL $112.8400 ▲ +3.09%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.40 ▼0.49 % ARI 4,208 ▼0.19 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.40 ▼0.49 % ARI 4,208 ▼0.19 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Aksionet e telekomit në Australi dhe Zelandë të Re bien pas marrëveshjes së SpaceX për spektrin Shefi i Broadcom: kapitali, jo çipat e memories, është pengesa më e madhe e rritjes së inteligjencës artificiale Dyshohet të jetë autori i plagosjes në Sauk, arrestohet në Greqi 19-vjeçari turk “Sarajevo Saga” e Stefan Çapalikut, e përkthyer nga Vlora Konushevci, promovohet në dy aktivitete në Londër Shtetasi turk plagosi me thikë në Podgoricë: policia në kërkim të autorit
Menu
Europa

BE synon marrëveshjen e klimës në COP31 për të përshpejtuar uljen e gazrave serë

· 3 min lexim

Bashkimi Evropian do të përdorë samitin e klimës COP31 të muajit të ardhshëm për të nxitur një marrëveshje mbi një “paketë” përpjekjesh për të ulur emetimet e gazrave serrë që po ngrohin planetin, sipas një dokumenti.

Edhe pse bota vuan nga moti ekstrem për shkak të ndryshimeve klimatike, qeveritë në bisedimet e fundit të OKB-së për klimën nuk kanë arritur të bien dakord për veprime më të ashpra – me ekonomitë e mëdha në zhvillim dhe prodhuesit e lëndëve djegëse fosile të shqetësuara për ndikimin e masave të tilla në rritjen dhe zhvillimin e tyre.

Në COP31 në Turqi në nëntor, BE do të shtyjë përpara një “paketë zbutëse” të fokusuar në uljen e emetimeve, duke i kthyer premtimet ekzistuese të vendeve për klimën në veprime të botës reale, tregoi një draft dokumenti i BE-së sipas Reuters.

BE-ja do të shtyjë gjithashtu që vendet t’i përgjigjen konfirmimit të OKB-së muajin e kaluar se bota nuk do ta arrijë objektivin e marrëveshjes së Parisit të vitit 2015 për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius, thuhet në dokument. Ai u hartua nga Irlanda, e cila mban presidencën e radhës të BE-së.

“Ne do të përpiqemi të forcojmë partneritetet tona për të arritur përparim praktik në veprimet globale për klimën, konkretisht në kalimin larg lëndëve djegëse fosile dhe në elektrifikimin”, tha ministri irlandez i klimës, Darragh O’Brien.

Ministrat e klimës të BE-së do të diskutojnë strategjinë e tyre COP31 në një takim të hënën. Përpjekjet e vendeve për të adresuar ndryshimet klimatike janë vënë nën presion gjeopolitik pasi SHBA-të u tërhoqën nga negociatat globale për klimën.

Pasi samiti i COP30 i vitit të kaluar në Brazil përfundoi pa angazhime më të forta për të frenuar emetimet e gazrave serrë, diplomatët e BE-së thonë se blloku po planifikon një qasje të ndryshme për COP31 – duke u përpjekur të shmangë përplasjet publike mbi çështje të diskutueshme dhe në vend të kësaj të përqendrohet në punën me vendet për të zbatuar angazhimet e tyre klimatike.

Dokumenti i brendshëm thoshte se “nuk ka mundësi” për angazhime të reja për financimin e klimës në COP31 – një pozicion që ka të ngjarë t’i vërë kombet evropiane në kundërshtim me vendet më të varfra që kërkojnë më shumë mbështetje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu