BE synon marrëveshjen e klimës në COP31 për të përshpejtuar uljen e gazrave serë
Bashkimi Evropian do të përdorë samitin e klimës COP31 të muajit të ardhshëm për të nxitur një marrëveshje mbi një “paketë” përpjekjesh për të ulur emetimet e gazrave serrë që po ngrohin planetin, sipas një dokumenti.
Edhe pse bota vuan nga moti ekstrem për shkak të ndryshimeve klimatike, qeveritë në bisedimet e fundit të OKB-së për klimën nuk kanë arritur të bien dakord për veprime më të ashpra – me ekonomitë e mëdha në zhvillim dhe prodhuesit e lëndëve djegëse fosile të shqetësuara për ndikimin e masave të tilla në rritjen dhe zhvillimin e tyre.
Në COP31 në Turqi në nëntor, BE do të shtyjë përpara një “paketë zbutëse” të fokusuar në uljen e emetimeve, duke i kthyer premtimet ekzistuese të vendeve për klimën në veprime të botës reale, tregoi një draft dokumenti i BE-së sipas Reuters.
BE-ja do të shtyjë gjithashtu që vendet t’i përgjigjen konfirmimit të OKB-së muajin e kaluar se bota nuk do ta arrijë objektivin e marrëveshjes së Parisit të vitit 2015 për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius, thuhet në dokument. Ai u hartua nga Irlanda, e cila mban presidencën e radhës të BE-së.
“Ne do të përpiqemi të forcojmë partneritetet tona për të arritur përparim praktik në veprimet globale për klimën, konkretisht në kalimin larg lëndëve djegëse fosile dhe në elektrifikimin”, tha ministri irlandez i klimës, Darragh O’Brien.
Ministrat e klimës të BE-së do të diskutojnë strategjinë e tyre COP31 në një takim të hënën. Përpjekjet e vendeve për të adresuar ndryshimet klimatike janë vënë nën presion gjeopolitik pasi SHBA-të u tërhoqën nga negociatat globale për klimën.
Pasi samiti i COP30 i vitit të kaluar në Brazil përfundoi pa angazhime më të forta për të frenuar emetimet e gazrave serrë, diplomatët e BE-së thonë se blloku po planifikon një qasje të ndryshme për COP31 – duke u përpjekur të shmangë përplasjet publike mbi çështje të diskutueshme dhe në vend të kësaj të përqendrohet në punën me vendet për të zbatuar angazhimet e tyre klimatike.
Dokumenti i brendshëm thoshte se “nuk ka mundësi” për angazhime të reja për financimin e klimës në COP31 – një pozicion që ka të ngjarë t’i vërë kombet evropiane në kundërshtim me vendet më të varfra që kërkojnë më shumë mbështetje.
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