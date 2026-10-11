Policia spanjolle largon 400 emigrantë nga kampi në Ceuta disa ditë para vizitës mbretërore
Policia Kombëtare e Spanjës ka larguar nga plazh Guano në Ceuta rreth 400 emigrantë të cilët ishin ende nëpër kampe. Ky operacion erdhi dy ditë para se Mbreti dhe Mbretëresha të vizitojnë qytetin.
Operacionet e dëbimit të kryera nga forcat e sigurisë shtetërore filluan pak pas orës 08:00 të mëngjesit në plazhin Guano në Ceuta, ku rreth 400 emigrantë ishin ende të pranishëm pas valës së emigracionit të paligjshëm nga Maroku që solli më shumë se 70,000 njerëz në fund të korrikut.
Operacioni u përbë kryesisht nga oficerë të Policisë Kombëtare, njësive spanjolle të trazirave, stafit të imigracionit dhe anëtarëve të Gardës Civile dhe policisë lokale. Procedura ishte e ngjashme me dy largimet e mëparshme në plazhet Tarajal dhe Trampolin.
Emigrantët u grupuan së bashku dhe u çuan me autobus në Qendrën e Vëmendjes Temporale të të Jashtëmve (CATE), ku do të fillojnë të regjistrohen të dhënat e tyre. Më pas, ata do të strehohen në një nga kampet e ngritura nga qeveria, siç është ai në port.
Në dy rastet e mëparshme, jo të gjithë emigrantët bashkëpunuan me procedurën dhe shumë prej tyre ikën në kodra, duke zbritur vetëm kur shpërndahej ushqimi. Këtë mëngjes, shumë prej tyre mblodhën sendet e tyre dhe u larguan nga zona para se të mbërrinte policia.
Disa prej tyre mbanin pankarta ku kërkohej të çoheshin në një qendër për të mitur. Sipas mediave lokale, shumë nga fëmijët në këtë plazh kishin tentuar të regjistroheshin më parë, por ikën me vrap.
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