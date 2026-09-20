Ben-Gvir premton dënimin me vdekje për autorin e sulmit në Bregun Perëndimor
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, premtoi të dielën dënimin me vdekje për autorin e sulmit me armë në Bregun Perëndimor, ku humbi jetën një kolon izraelit. Sipas Ben-Gvir, ky është rasti i parë që plotëson kriteret e „ligjit për dënimin me vdekje për terroristët që miratuam“.
„Autori i sulmit të sotëm është gjallë, prandaj dënimi me vdekje është i detyrueshëm. Kërkojmë zbatimin e ligjit për dënimin me vdekje për terroristët dhe ekzekutimin e dënimit ndaj autorit të këtij sulmi“, deklaroi Ben-Gvir.
Parlamenti izraelit ka miratuar legjislacionin që parashikon dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar për sulme vdekjeprurëse — një ligj që nuk zbatohet për qytetarët hebrenj të Izraelit dhe që është pritur me entuziazëm nga e djathta ekstreme e vendit.
Ushtria izraelite njoftoi se autori i sulmit, i cili sipas saj është anëtar i Hamasit, u kap pas ngjarjes pranë Ramallah-s. Tensionet në Bregun Perëndimor janë rritur ndjeshëm muajt e fundit, me sulmet e kolonëve ndaj palestinezëve që u shtuan me 63 për qind në gjysmën e parë të 2026-s, sipas të dhënave të cituara nga Radio e Ushtrisë Izraelite.
Burimi: Al Jazeera
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