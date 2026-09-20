Katari: prodhimi normal i gazit rifillon “disa javë” pasi të rihapet Hormuzi
Katari mund të rifillojë prodhimin normal të gazit të lëngshëm disa javë pasi të rihapet Ngushtica e Hormuzit, deklaroi të dielën ministri katariot i Energjisë, Saad Sherida al-Kaabi, i cili është gjithashtu shefi ekzekutiv i kompanisë shtetërore QatarEnergy.
Duke folur në Forumin Ekonomik të Katarit, al-Kaabi tha se kompania po prodhon aktualisht një sasi „shumë të vogël“ LNG, dhe se pajisjet kritike nuk kanë mundur të arrijnë në vend për shkak të krizës së Hormuzit, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e naftës dhe LNG-së globale para konfliktit.
Deklarata vjen në një moment kur trafiku detar në Hormuz mbetet pothuajse i paralizuar nga lufta SHBA–Iran, duke e vendosur nën presion të rëndë furnizimin global me energji dhe duke ngritur çmimet e naftës e gazit në nivele rekord.
Katari, një nga eksportuesit më të mëdhenj të LNG-së në botë, e ka paraqitur veten si „partner i përkushtuar në ndërmjetësim dhe furnizues i besueshëm i energjisë“, sipas kryeministrit katariot, i cili po ndërmjetëson rifillimin e bisedimeve SHBA–Iran.
Burimi: Al Jazeera
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