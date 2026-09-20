Ushtria izraelite pretendon se vrau tre luftëtarë të Hamasit në Gaza
Ushtria izraelite njoftoi të dielën se ka vrarë tre persona që i përshkruan si luftëtarë të Hamasit në Rripin e Gazës, mes tyre një person që dyshohet se mori pjesë në sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit. Njoftimi u dha pa dhënë detaje mbi rrethanat e operacionit.
Pretendimet izraelite nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, dhe Hamasi nuk ka reaguar ende zyrtarisht. Al Jazeera raporton se njoftimi vjen në një kohë kur konflikti rajonal vazhdon të përshkallëzohet, me frontin izraelit që shtrihet nga Gaza në Bregun Perëndimor, Liban dhe Siri.
Sulmi i 7 tetorit u mor përsipër nga Hamasi dhe shërbeu si shkaktar i luftës shkatërruese në Gaza, e cila tani është pjesë e një konflikti shumë më të gjerë rajonal që përfshin Iranin, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre.
Burimi: Al Jazeera
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