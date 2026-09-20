Trump mohon planet për sulme ndaj Huthi-t: “Kanë rënë dakord të mos luftojnë SHBA-në”
Presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë të dielën zërat se Shtetet e Bashkuara po përgatisin sulme ndaj Huthi-t në Jemen, duke deklaruar se grupi jemenas ka rënë dakord të mos luftojë SHBA-në. Deklarata u bë pasi të shtunën në mbrëmje qarkulluan raportime se Trump po shqyrtonte sulme ndaj grupit, dhe se kthimi i tij i papritur nga Camp David lidhej me një operacion të mundshëm.
Trump theksoi se fokusi i tij i vërtetë është Irani, duke u shprehur se po hyn në një „fazë vendimtare“ sa i përket luftës pothuajse shtatë-mujore. „Presidenti thotë se është në fazën vendimtare sa i përket Iranit dhe se disa gjëra të mëdha do të ndodhin në të ardhmen jo shumë të largët“, citoi Yingst, duke shtuar se Trump i kërkoi Teheranit të „sillem mirë“.
Opsionet në tavolinë, sipas presidentit, mbeten tre: shkatërrimi i plotë i Iranit, lënia e tij të „kalbet ekonomikisht“, ose një marrëveshje. „Pyetja ime është: nëse dhe kur ta hedh në erë gjithë kombin? Më mirë të sillen mirë“, citohet të ketë thënë Trump.
Burimi: Washington Examiner
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