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Politika

“Bën lojë të pisët”- Luan Baçi sulmon Erion Braçen për Territorialen: Tallet me deputetët socialistë dhe votuesit e

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Tallet me deputetët socialistë dhe

Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, ka komentuar qëndrimet e Erion Braçes lidhur me reformën territoriale dhe përplasjet brenda Partisë Socialiste.

I ftuar në A2CNN, Baçi deklaroi se Braçe tallet me deputetët socialistë dhe votuesit e tij, ndërsa vuri në pikëpyetje nëse ai do të votonte kundër qëndrimeve të mazhorancës.

“Unë nuk e dëgjova fjalimin e Braçes dhe akoma nuk e kam dëgjuar asnjë fjalim të tij. Ai është një nga deputetët më koherentë të Partisë Socialiste, por ai tallet me socialistët, tallet me votuesit e vet. Këtë e ka bërë gjithmonë”, u shpreh Baçi.

Baçi shtoi se Braçe nuk do të votonte kundër mazhorancës pa miratimin e kryeministrit Edi Rama.

“Kam thënë që Braçe mund të mos votojë vetëm nëse i jep leje Rama, se i ka 84 vota, por kur i duhet Ramës, do të votojë”, deklaroi ai.

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