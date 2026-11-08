Bengals mundin Falcons 34-17 në Madrid, Chase shkëlqen me 155 jarde dhe Burrow hedh tre touchdown-e
Cincinnati Bengals fituan 34-17 ndaj Atlanta Falcons të dielën në stadiumin Bernabéu në Madrid, në ndeshjen ndërkombëtare të Javës 9 të NFL-së. Sipas raportit zyrtar të Bengals pas ndeshjes, kjo është fitorja e parë e Cincinnati-t në një ndeshje të luajtur jashtë Shteteve të Bashkuara dhe e katërta radhazi për ekipin, që ngjitet në 6-2.
Falcons shënuan 10 pikë në dy sulmet e para, por Bengals u përgjigjën me pikë në të katër zotërimet e pjesës së parë dhe shkuan në pushim në avantazh 24-10. Joe Burrow kompletoi 24 nga 29 pasime për 271 jarde dhe tre touchdown-e, pa asnjë interception, me një vlerësim pasuesi (passer rating) prej 140.1, dhe shtoi edhe një touchdown me vrapim prej një jardi, sipas shënimeve zyrtare të Bengals.
Ylli i ndeshjes ishte Ja’Marr Chase: 10 kapje për 155 jarde dhe një touchdown prej 47 jardesh që hapi serinë e pikëve të Cincinnati-t. Vetëm në pjesën e parë Chase regjistroi 8 kapje për 142 jarde, shifra më e lartë e karrierës së tij në një pjesë të parë. Tee Higgins kapi 5 pasime për 32 jarde, por shënoi dy touchdown-e, nga 4 dhe 8 jarde; i pari ishte touchdown-i i 50-të i karrierës së tij.
Evan McPherson goditi një gol fushe prej 57 jardesh pak para pushimit: goli i tij i 23-të radhazi i shënuar, rekord i klubit dhe seria aktive më e gjatë në NFL, sipas Bengals. Sulmi i Cincinnati-t shënoi mbi 30 pikë për ndeshjen e katërt radhazi, duke barazuar rekordin e klubit.
Te Falcons, Bijan Robinson vrapoi 100 jarde në 19 mbajtje topi me një touchdown dhe udhëhoqi ekipin edhe me 6 kapje, sipas NBC Sports, por kuarterbeku Michael Penix Jr. u kufizua në 162 jarde pasimi dhe interception-i i tij në fund të ndeshjes, i kapur nga Barrett Carter, e vulosi humbjen. Atlanta bie në 3-6.
Trajneri Zac Taylor falënderoi tifozët e Bengals për praninë e madhe në Spanjë, duke thënë se i kishte parë në rrugë dhe në hotel dhe i kishte ndier në stadium, sipas raportit zyrtar. Javën e ardhshme Bengals presin Pittsburgh Steelers në Sunday Night Football.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.