Emilio Pagán vazhdon të japë rezultat: mbyllësi i Reds pritet të firmosë edhe dy vjet për 20 milionë dollarë
Emilio Pagán, hedhësi 35-vjeçar me dorën e djathtë, është lojtar i lirë pasi hodhi poshtë opsionin e lojtarit prej 10 milionë dollarësh te Cincinnati Reds, dhe sipas analizës së MLB Trade Rumors ai renditet numri 35 në listën e saj të 50 lojtarëve të lirë më të mirë. Dy nga tre shkrimtarët e saj me kohë të plotë presin që ai të kthehet te Reds me një marrëveshje të re, ndërsa parashikimi është për një kontratë tjetër dyvjeçare prej 20 milionë dollarësh.
Që nga viti 2024, mes 190 hedhësve me të paktën 100 inninga nga bullpen-i, Pagán ka një përqindje strikeout-i prej 28,4% dhe një përqindje walk-u prej vetëm 7,4%. Diferenca e tij K-BB prej 21,0% barazohet me atë të Kirby Yates, i cili së fundmi u pensionua, për vendin e 23-të, ndërsa mesatarja e ligës është pak nën 14%.
Dobësia kryesore e tij janë home run-et dhe topat në ajër. Në tre vitet e fundit ai lejoi 23 home run-e në 147 1/3 inninga (1,40 HR/9, i 17-ti më i keqi në atë grup), ndërsa përqindja e tij e ground ball-eve është vetëm 28,3% — vetëm gjashtë relieverë janë më keq — krahasuar me mesataren e ligës prej 41,6% në vitin 2026.
Pavarësisht kësaj, Cincinnati e përdori si mbyllës: 57 save në vitet 2025-26, një total më i lartë se të gjithë përveç shtatë mbyllësve të tjerë. Mes atyre shtatë, vetëm Raisel Iglesias (33,8%) dhe Trevor Megill (36,6%) kishin përqindje ground ball-i nën mesatare, dhe asnjëri nuk lejoi më shumë se një home run për nëntë inninga — Pagán lejoi 1,37 HR/9.
Sa i përket parandalimit të pikëve, ai ka një ERA prej 3,44 në pak më pak se 150 inninga me Reds. Në vitin 2024 ai regjistroi një ERA prej 4,50 në 38 inninga dhe humbi kohë për shkak të dëmtimeve në tricepsin e djathtë dhe në lat, me një BABIP prej .351 kundër tij — më i larti në karrierë — krahasuar me 3,77 FIP dhe 3,19 SIERA. Më pas ai regjistroi ERA prej 2,88 në vitin 2025 dhe 3,38 në vitin 2026, me kundërshtarët që goditën vetëm .218 gjatë atyre dy viteve dhe një përqindje strand-i prej 79,6% (SIERA 3,18 dhe 3,54).
Historia e tij me Reds nisi në dhjetor 2023, kur firmosi për herë të parë për dy vjet dhe 16 milionë dollarë, dhe më pas u kthye me dy vjet dhe 20 milionë dollarë, me opsionin e daljes që sapo përdori. Ai fitoi 26 milionë dollarë gjatë viteve 2024-26, duke prodhuar 2,0 fWAR.
Në rubrikën e dëmtimeve, ai mungoi dy muaj këtë vit për shkak të një tendosjeje në hamstringun e majtë, por pas kthimit pati një ERA dominuese prej 1,88 dhe një përqindje K-BB prej 25,9% në 28 1/3 inninga.
Shqetësimi kryesor është splitteri i tij — e vetmja hedhje offspeed që ka — i cili u shemb në vitin 2026: nga +6 Run Value në vitin 2025 në -4. Mesatarja e kundërshtarëve kundër tij u rrit nga .121 në .304, slugging-u nga .207 në .522 dhe përqindja e hard-hit nga 17,6% në 35,7%. Ndërkohë, four-seamer-i dhe cutter-i i tij vlenin secili +2 Run Value. Përfundimi: ai nuk do të jetë një reliever dominues, por mund të jetë një blerje e nënvlerësuar për Reds ose për një ekip me një stadium më të gjerë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.