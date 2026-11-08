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09 Nën 2026
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NHL

Bruins mundin Panthers 4-1, Swayman bën 40 pritje dhe Boston arrin fitoren e katërt radhazi

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Boston Bruins vazhduan serinë e fitoreve të dielën pasdite në TD Garden, ku mposhtën Florida Panthers 4-1, në një ndeshje që u vendos kryesisht në periodën e parë dhe u vulos nga portieri Jeremy Swayman, sipas raportit live të NESN dhe box score-it të plotë të ndeshjes.

Ndeshja nisi me përleshje pas vetëm 2 sekondash: Nikita Zadorov i Bostonit dhe Brady Tkachuk i Floridës hodhën dorezat menjëherë pas faceoff-it hapës. Tensioni nuk u shua as më pas — në minutën 6:32 pati edhe një përleshje të dytë, Mark Kastelic kundër Garnet Hathaway.

Elias Lindholm hapi rezultatin në 4:50 të periodës së parë, me asistime nga Casey Mittelstadt dhe Charlie McAvoy, pas një rishikimi të gjatë video që konfirmoi golin. Vetëm pak më vonë, në 6:11, Michael Eyssimont bëri 2-0, me asistim të Fraser Minten — goli i tij i parë i sezonit, në debutimin e tij sezonal, pasi u thirr nga Providence për shkak të vendosjes së James Hagens në listën e të dëmtuarve.

Morgan Geekie e çoi rezultatin në 3-0 në 15:59, në power play 5-me-3, me asistime nga David Pastrnak dhe Pavel Zacha — goli i tij i katërt në katër ndeshje radhazi. Florida u përgjigj para pushimit të parë: Carter Verhaeghe ngushtoi në 3-1 në power play në 18:05, me asistime nga Brady Tkachuk dhe Matthew Tkachuk.

Perioda e dytë pa gola, por jo pa drama: një gol i dytë i Verhaeghe u anulua sepse e devijoi puçin me shkop mbi traversë, pra me high stick. Vendimi e mbajti Bostonin përpara me dy gola, ndërsa Swayman vazhdoi të ndalte gjithçka që i vinte përpara.

JJ Peterka vulosi fitoren 4-1 pas vetëm 58 sekondash në periodën e tretë, me asistime nga Pastrnak dhe Zacha — asistimet e dyta të ndeshjes për të dy, secili mbylli me 2 asistime.

Shifrat finale e tregojnë qartë historinë e ndeshjes: Florida gjuajti më shumë, 41 gjuajtje kundër 36 të Bostonit (periodat 18-11, 9-17, 14-8), por Swayman ishte muri — ai bëri 40 pritje nga 41 gjuajtje për Bostonin, ndërsa Jacob Markstrom bëri 32 pritje nga 36 për Floridën.

Për Bruins, kjo ishte fitorja e katërt radhazi, e ndërtuar mbi një start të fortë dhe një portier në formë. Panthers, nga ana tjetër, luanin ndeshjen e dytë të back-to-back, pas humbjes 4-3 te Washington Capitals të shtunën, dhe pësuan humbjen e dytë në dy ditë.

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