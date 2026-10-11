Bessent: asnjë “angazhim” me Iranin “të paktën” deri pas zgjedhjeve afatmesme
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha se administrata Trump nuk pret “angazhim” kinetik me Iranin “të paktën deri pas zgjedhjeve afatmesme”, siç njofton Al Jazeera duke cituar intervistën e tij për Fox News. Zgjedhjet për Kongresin amerikan mbahen më 3 nëntor.
I pyetur nëse qëllimi përfundimtar është ndryshimi i regjimit në Teheran, Bessent tha se nuk e di se si do të përfundojë, duke e krahasuar me rënien e papritur të Murit të Berlinit.
Bessent konfirmoi se SHBA-ja do të zbatojë lejimin e lirimit të 300,000 tonëve dizel rus — masë që, sipas tij, është në të mirë të amerikanëve sepse ul çmimet e dizelit — duke hedhur poshtë pretendimet, përfshirë projektligjin e senatorit Lindsey Graham, se Kongresi e ndalon këtë.
Deklarata vjen pas njoftimit të Presidentit Trump se SHBA-ja nuk do ta sulmojë Iranin para zgjedhjeve afatmesme, ndërsa bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi të plotë.
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