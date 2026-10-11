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11 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Qeveria e Jemenit pretendon avancim drejt Bab al-Mandebit; miraton ligjin që i shpall Huthi-t “terroristë”

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Ngushtica Bab al-Mandeb mes Xhibutit dhe Jemenit. Foto: Wikimedia Commons (domen publik).

Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit tha se forcat e saj po avancojnë drejt kontrollit të Ngushticës Bab al-Mandeb, pasi çliruan Dhubab-in dhe pozicionet strategjike përreth tij, duke prerë rrugën mes Dhubab-it dhe Mokës, siç njofton Al Jazeera duke cituar zyrën e kryeministrit jemenas.

Qeveria akuzoi Huthi-t se po synojnë aeroporte dhe objekte civile për të mbuluar humbjet në fushëbetejë, dhe njoftoi miratimin e një projektligji që i klasifikon Huthi-t si organizatë “terroriste” dhe kriminalizon veprimtaritë dhe financimin e tyre.

Në të njëjtën deklaratë u njoftua se një fluturim i Yemenia Airways nga Kajro në Jeddah u devijua për shkak të situatës së sigurisë.

Bab al-Mandeb, porta jugore e Detit të Kuq, është kthyer në një nga frontet më të nxehta të konfliktit: Huthi-t e mbështetur nga Irani morën kontrollin e saj muajin e kaluar, ndërsa forcat qeveritare të mbështetura nga koalicioni saudit kanë nisur një ofensivë për ta rimarrë.

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