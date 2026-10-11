Shefi iranian i sigurisë akuzon Trump-in për “kontrabandë” nafte në Hormuz
Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, akuzoi administratën Trump se ka punësuar “banditë” në ujërat bregdetare të Omanit për të kontrabanduar naftë, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë shtetërore iraniane ISNA.
Sipas Rezaeit, në operacion janë përfshirë ushtria e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe komandanti i Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM); anije të vogla e transferojnë naftën te cisterna më të mëdha, të cilat Irani i synon çdo natë.
Deklarata është përgjigje ndaj pretendimeve të Presidentit Trump se Ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe nafta rrjedh lirisht. Rezaei këmbënguli se ngushtica është nën kontrollin e Iranit dhe menaxhohet prej tij.
Hormuzi, përmes të cilit kalonte rreth një e pesta e konsumit botëror të naftës para luftës, është kthyer në fushëbetejën kryesore të konfliktit SHBA–Iran: sulmet ndaj cisternave dhe bllokada detare amerikane e kanë çuar çmimin e naftës mbi 100 dollarë fuçia.
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