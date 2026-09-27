Bessent: Sanksionet ndaj Iranit po “japin rezultate” — monedha dhe ekonomia iraniane po “kolapsojnë”
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka deklaruar se sanksionet e Uashingtonit ndaj Iranit po “japin rezultate” dhe se monedha dhe ekonomia iraniane po “kolapsojnë”, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e fundit live nga lufta. Deklarata shënon një vlerësim të ri publik të administratës Trump për efektivitetin e fushatës së presionit ekonomik që shoqëron bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane — fushatë që synon të ndalojë sulmet iraniane ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Pamja ekonomike në Iran është vërtet e rëndë. Të dhënat zyrtare të publikuara javën e kaluar treguan se inflacioni ra për herë të parë në 15 muaj, por mbeti në nivelin e lartë prej 83.8%, ndërsa sektori i naftës dhe gazit u tkurr me 26% si pasojë e luftës. Ndërkohë, fluturimet ndërkombëtare drejt Iranit po ndërpriten një pas një: Omani dhe Azerbajxhani ndaluan fluturimet e linjave ajrore iraniane, Emiratet e Bashkuara Arabe bënë të njëjtën gjë, dhe Aeroporti i Teheranit konfirmoi ndërprerje të linjave drejt disa destinacioneve.
Bessent ka qenë fytyra publike e presionit ekonomik të administratës: ai zbuloi së fundmi “tre skenarët” e presionit amerikan ndaj Iranit dhe shpalli sanksione të reja ndaj naftës iraniane. Më herët këtë muaj ai deklaroi se të gjitha linjat ajrore iraniane do të mbylleshin brenda dy ditësh, ndërsa Uashingtoni zhvilloi edhe bisedime “pozitive” private me Kinën për lidhjet financiare me Iranit.
Teherani e paraqet situatën ndryshe. Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, këmbëngul se vetëm diplomacia mund ta zgjidhë konfliktin dhe thotë se Irani pret ende përgjigjen formale të SHBA-së përmes ndërmjetësve për propozimin 7-ditor të paqes, që presidenti Trump e hodhi poshtë publikisht. Zëdhënësi i ushtrisë iraniane, nga ana tjetër, ka paralajmëruar se Irani do t’u përgjigjet sulmeve të reja me “teknologji të reja ushtarake” dhe “surpriza”.
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