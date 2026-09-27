☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,532 ▲ +0.74% ETH $2,707 ▲ +0.82% XRP $1.5212 ▼ -1.76% SOL $121.3600 ▲ +0.79%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Sot, Dita Botërore e Turizmit «The Vvaan» rritet 45% në ditën e dytë: rreth 11 krorë rupi të shtunën, mbi 19 krorë në dy ditë Nata e 12-të e protestës “Jo në emrin tim” sonte në Prishtinë; mërgimtarët në këmbë edhe në Londër, Oslo, Gjenevë e Shkup CGO: Ligji i ri për qasje në informacione nuk do ta ndryshojë praktikën e institucioneve që vonohen dhe heshtin Pushimet e shkurtra çdo dy muaj ndihmojnë në rikuperimin nga stresi i punës
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Bessent: Sanksionet ndaj Iranit po “japin rezultate” — monedha dhe ekonomia iraniane po “kolapsojnë”

· 2 min lexim
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent. Foto: Departamenti i Thesarit i SHBA-së (domain publik).

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka deklaruar se sanksionet e Uashingtonit ndaj Iranit po “japin rezultate” dhe se monedha dhe ekonomia iraniane po “kolapsojnë”, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e fundit live nga lufta. Deklarata shënon një vlerësim të ri publik të administratës Trump për efektivitetin e fushatës së presionit ekonomik që shoqëron bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane — fushatë që synon të ndalojë sulmet iraniane ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit.

Pamja ekonomike në Iran është vërtet e rëndë. Të dhënat zyrtare të publikuara javën e kaluar treguan se inflacioni ra për herë të parë në 15 muaj, por mbeti në nivelin e lartë prej 83.8%, ndërsa sektori i naftës dhe gazit u tkurr me 26% si pasojë e luftës. Ndërkohë, fluturimet ndërkombëtare drejt Iranit po ndërpriten një pas një: Omani dhe Azerbajxhani ndaluan fluturimet e linjave ajrore iraniane, Emiratet e Bashkuara Arabe bënë të njëjtën gjë, dhe Aeroporti i Teheranit konfirmoi ndërprerje të linjave drejt disa destinacioneve.

Bessent ka qenë fytyra publike e presionit ekonomik të administratës: ai zbuloi së fundmi “tre skenarët” e presionit amerikan ndaj Iranit dhe shpalli sanksione të reja ndaj naftës iraniane. Më herët këtë muaj ai deklaroi se të gjitha linjat ajrore iraniane do të mbylleshin brenda dy ditësh, ndërsa Uashingtoni zhvilloi edhe bisedime “pozitive” private me Kinën për lidhjet financiare me Iranit.

Teherani e paraqet situatën ndryshe. Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, këmbëngul se vetëm diplomacia mund ta zgjidhë konfliktin dhe thotë se Irani pret ende përgjigjen formale të SHBA-së përmes ndërmjetësve për propozimin 7-ditor të paqes, që presidenti Trump e hodhi poshtë publikisht. Zëdhënësi i ushtrisë iraniane, nga ana tjetër, ka paralajmëruar se Irani do t’u përgjigjet sulmeve të reja me “teknologji të reja ushtarake” dhe “surpriza”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu