«Betonte Ecken» e Kandinsky-t del në ankand me vlerësim 60–80 milionë dollarë, Christie’s synon rekordin më 17 nëntor
Piktura e viteve 1922–23, një nga kryeveprat e para të periudhës së Bauhaus-it dhe pararendësja e drejtpërdrejtë e «Komposition VIII», mund ta thyejë rekordin aktual prej 44,8 milionë dollarësh, të vendosur në Londër në vitin 2023.
Një pikturë e Wassily Kandinsky-t pritet të bëjë histori në ankand: «Betonte Ecken», e krijuar në vitet 1922–23, do të dalë në shitje më 17 nëntor në ankandin e mbrëmjes të shekullit XX të Christie’s në Nju Jork, me një vlerësim prej 60 deri në 80 milionë dollarësh, siç njofton Artnet News. Nëse shitet brenda këtij diapazoni, vepra do të vendosë një rekord të ri ankandi për piktorin rus.
Rekordi aktual mbahet nga «Murnau mit Kirche II» e vitit 1910, e shitur në Sotheby’s në Londër në vitin 2023 për 37,2 milionë stërlina (44,8 milionë dollarë). «Është një nga kryeveprat e tij të para të Bauhaus-it dhe shembulli më i mirë nga ky moment vendimtar i karrierës së tij që del në treg prej dekadash», tha për Artnet News Paige Kestenman, bashkëdrejtuese e ankandit të mbrëmjes të shekullit XX në Christie’s, duke shtuar se vlerësimi e vendos veprën në pozitë për ta rivendosur rekordin e Kandinsky-t.
Titulli gjerman i veprës përkthehet «Qoshe të theksuara». Ajo u pikturua në Weimar, pak pasi Kandinsky iu bashkua Bauhaus-it me ftesë të Walter Gropius-it, dhe ndikimi i shkollës lexohet qartë në gjeometritë e ngurta dhe ngjyrat parësore. Po aq thelbësor është ndikimi i muzikës: pas një koncerti të Wagner-it në Teatrin Bolshoi në vitin 1896, Kandinsky përfytyroi një art që bashkon muzikën me pikturën dhe zhvilloi teorinë se ngjyrat kanë tinguj të brendshëm — bluja i ngjan violonçelit, ndërsa jeshilja e pastër toneve të qeta të violinës. «Betonte Ecken» konsiderohet pararendësja e drejtpërdrejtë e «Komposition VIII» të vitit 1923, që ruhet në Muzeun Guggenheim në Nju Jork.
Vepra vjen nga një koleksion anonim europian dhe ka një prejardhje të veçantë: ishte piktura e parë e Kandinsky-t e blerë nga Hilla Rebay, bashkëthemeluese dhe drejtoresha e parë e Muzeut Guggenheim, përkushtimi i së cilës ndaj artit joobjektiv u formë nga traktati i artistit «Mbi shpirtëroren në art». Rebay e takoi Kandinsky-n në Dessau në vitin 1930; Guggenheim-i e bleu «Betonte Ecken» prej saj në vitin 1941 dhe e shiti në mesin e viteve ’60.
Ankandi i 17 nëntorit vjen pak pas një tjetër rezultati të fortë: «Das bunte Leben» e vitit 1907 arriti 31,6 milionë stërlina (41,8 milionë dollarë) në ankandin e mbrëmjes të shekullit XX dhe XXI të Christie’s në Londër, duke u bërë vepra e tretë më e shtrenjtë e Kandinsky-t e shitur ndonjëherë, sipas Artnet Price Database. Tregu do ta ndjekë me vëmendje nëse «Betonte Ecken» do ta kthejë vlerësimin ambicioz në rekord të ri.
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