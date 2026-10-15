Bilanci i protestës, 26 të lënduar Trauma! Ministria e Shëndetësisë: Janë efektivë policie, protestues dhe kalimtarë!
Në Spitalin Universitar të Traumës gjatë ditës së sotme janë trajtuar 26 të lënduar: efektivë policie, protestues e kalimtarë.
Në një përditësim të orës 19:31 të gjendjes shëndetësore të personave të lënduar gjatë protestës, Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se janë nën kujdesin mjekësor dy efektivë policie. Efektivi me inicialet D.K. është shtruar në shërbimin e Neurokirurgjisë për monitorim të mëtejshëm dhe paraqitet në gjendje të mirë shëndetësore.
Efektivi me inicialet F.R., i ardhur nga Shkodra, i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale për shkak të një dëmtimi në kokë, pritet reagimi.
Gjithashtu, 2 protestues janë nën kujdesin mjekësor dhe paraqiten në gjendje të mirë shëndetësore, një prej tyre (vajzë) në observim, gjendje stabël për momentin.
Pak minuta më parë kanë mbërritur 3 kalimtarë, jashtë rrezikut për jetën.
Në QSUT nuk ka asnjë të lënduar aktualisht.
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