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Kronika

“Cilat janë kërkesat e tyre?!”- Analisti: Protestat nuk janë lëvizje studentore, por nxitje nga PD!

· 2 min lexim
janë kërkesat e

Analisti Labinot Bislimi ka deklaruar se protestat e fundit nuk përbëjnë një lëvizje studentore, por sipas tij, janë të nxitura nga Partia Demokratike.

Bislimi u shpreh se demokracia e garanton të drejtën e protestës dhe se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë më shumë, ndërsa theksoi se do të mbështeste një lëvizje të mirëfilltë studentore.

Sipas analistit, në këto protesta mungojnë kërkesat e qarta studentore, ndërsa ai iu referua edhe deklaratave të Berishës, duke pretenduar se po tentohet t’u jepet legjitimitet protestave.

Bislimi deklaroi gjithashtu se, sipas tij, PD-ja ka shfaqur vazhdimisht forma të tilla të dhunës kur ka qenë në opozitë. Ai pretendoi se pas protestave qëndrojnë grupe që kundërshtojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

“Demokracia e lejon protestën, por një pushtet dhe një shtet, sado të bëjnë, qytetari ka të drejtë të kërkojë më shumë. Vetëdija nuk është e mjaftueshme dhe prezente në protesta të tilla. Cilat janë kërkesat e studentëve, si ato po shtrohen?

BE nuk i ka quajtur këto protesta si të studentëve. Studentët dhe lëvizjet studentore, unë i pari do t’i përkrahja. Siç duket, s’kemi të bëjmë me një lëvizje, por me një nxitje të PD-së, siç e kemi parë edhe nga deklaratat. Berisha po mundohet t’i nxisë, duke u munduar t’u veshë legjitimitet. PD-ja e ka pasur këtë lloj dhune të brendshme dhe të vazhdueshme sa herë ka qenë në opozitë. Nuk është asgjë e rastësishme; këtu kemi të bëjmë me PD-në dhe me grupe të caktuara që janë regresiste dhe që kërkojnë që Shqipërinë ta ndalojnë në integrimin në BE. Nuk është lëvizje studentore, sepse ka një sulm sistematik ndaj institucioneve dhe këtu është i tërësishëm dallimi mes një lëvizjeje studentore.”

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