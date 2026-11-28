Bilanci i protestës: 35 të lënduar në spitale, mes tyre 12 protestues dhe 12 efektivë policie
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka bërë përditësimin e bilancit të personave të lënduar gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë. Sipas të dhënave paraprake të strukturave spitalore, deri në orën 18:00, në Spitalin Universitar të Traumës dhe në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur gjithsej 35 persona të lënduar.
Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 30 persona, konkretisht 9 efektivë policie, 12 protestues, 6 përfaqësues të medias, mes tyre edhe një shtetase e huaj, si dhe 3 kalimtarë. Dy prej efektivëve të policisë janë transferuar në QSUT.
Sipas njoftimit, një protestues dhe një përfaqësues i medias kanë lënë spitalin me këshillën e mjekut. Aktualisht, në Spitalin e Traumës po marrin trajtim 26 pacientë, të cilët paraqiten në gjendje shëndetësore stabël.
Ndërkohë, në QSUT janë paraqitur 5 persona të tjerë: 3 efektivë policie, një protestues dhe një punonjës sigurie.
Ministria bën me dije gjithashtu se deri në momentin e përditësimit, 4 të lënduar kanë lënë spitalin.
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