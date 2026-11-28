Tymi mbulon sheshin “Skënderbej”, policia hedh gaz lotsjellës nga dronët në drejtim të protestuesve
Situata në qendër të Tiranës vijon të jetë e tensionuar gjatë protestës së 28 Nëntorit. Kur ora shënon 17:00, protestuesit mbetën të pozicionuar në sheshin “Skënderbej”, pranë Xhamisë së Et’hem Beut dhe godinës së Bashkisë së Tiranës, duke shfaqur vendosmërinë për të vijuar qëndrimin e tyre.
Ndërkohë, forcat e policisë kanë vendosur një autobot ujëhedhës pranë xhamisë, i cili herë pas here ka hedhur ujë në drejtim të protestuesve. Paralelisht, në zonë është përdorur edhe gaz lotsjellës, i hedhur nga ajri përmes dronëve.
Sipas raportimit të gazetarit Eni Ferhati, dronët, pasi hedhin gjashtë bombola me gaz lotsjellës, rikthehen në tarracat e ministrive, ku furnizohen me gjashtë bombola të tjera për t’i hedhur sërish në drejtim të protestuesve.
Si pasojë e përdorimit të gazit lotsjellës, qendra e Tiranës është mbuluar nga tymi, ndërsa autobotët vijojnë të hedhin ujë në përpjekje për të shpërndarë turmën.
Policia hedh gaz lotsjellës me dron, protestuesit nuk shpërndahen! https://t.co/J6Lfk6EXYZ
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