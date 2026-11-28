Policët ndjekin protestuesit deri në librari, gruaja u del përpara dhe nuk i lejon të hyjnë brenda (VIDEO)
Gjatë zhvillimeve të protestës së 28 Nëntorit në qendër të Tiranës, efektivë të policisë kanë tentuar të hyjnë edhe në një librari pranë Pallatit të Kulturës.
Sipas pamjeve nga vendngjarja, punonjësit e policisë kanë tentuar të nxjerrin nga ambientet e librarisë disa persona, të cilët dyshoheshin se ishin protestues. Megjithatë, në hyrje u ka dalë një grua, e cila nuk i ka lejuar efektivët të futen brenda ambienteve të librarisë.
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