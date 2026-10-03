Birra maqedonase me eksport dyfish më të madh se importi këtë vit — më së shumti pihet në Kosovë dhe Shqipëri
Në shtatë muajt e parë të vitit, Maqedonia e Veriut eksportoi 7,1 milionë litra birrë — më shumë se gjatë gjithë vitit 2025, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave.
Birra maqedonase po kalon një vit të fortë eksporti. Në shtatë muajt e parë të 2026-ës, vendi eksportoi 7,1 milionë litra birrë — më shumë se gjatë gjithë vitit 2025, kur eksporti arriti në 6,15 milionë litra, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, të cituara nga Skopje info. Pas rënies së prodhimit vitin e kaluar, industria e birrës sivjet po shënon përmirësim të ndjeshëm të rezultateve të eksportit dhe një bilanc pozitiv tregtar.
Pas deficitit tregtar të vitit të kaluar me birrën, kur në vend u importuan 12,6 milionë litra dhe u eksportuan 6,15 milionë litra, sivjet është shënuar kthesë. Siç shkruan Skopje info, në periudhën janar–korrik 2026 eksporti arriti në 7,1 milionë litra — përkatësisht 7.105.529 litra me vlerë 5,63 milionë euro — kundrejt një importi prej 3.080.359 litrash me vlerë 2,13 milionë euro. Eksporti është mbi 2,3 herë më i madh se importi sipas sasisë dhe 2,6 herë më i madh sipas vlerës.
Kosova dhe Shqipëria mbeten tregjet kryesore të birrës maqedonase. Vitin e kaluar, Kosova përbënte rreth 70 për qind të eksportit total, ndërsa bashkë me Shqipërinë arrijnë në afro 93 për qind të gjithë eksportit. Eksport drejt vendeve të BE-së ekziston, por në sasi dukshëm më të vogla, ndër to Malta, Kroacia, Austria, Gjermania, Polonia dhe Sllovenia. Çmimi mesatar i eksportit është rreth 0,71 euro për kilogram birrë; çmimin më të lartë për litër e ka në tregjet e SHBA-së (1,22 euro për kilogram), Australisë (0,92) dhe Zvicrës (1,03), ndërsa më të ulëtin në Serbi (0,54), Kosovë (0,69) dhe Shqipëri (0,70).
Ndërkohë, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar prodhoi 659.980 hektolitra birrë, rënie prej 5,7 për qind krahasuar me 700.025 hektolitra në 2024-ën. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, të cituara nga Skopje info, eksporti i birrës është relativisht i qëndrueshëm dhe lëviz rreth 6,4 milionë litra në vit, ndërsa për tri vjet importi është rritur me 25,3 për qind — nga 10 milionë litra në 2022 në 12,6 milionë litra në 2025 — çka tregon se tregu vendas po furnizohet gjithnjë e më shumë me marka të importuara. Pesë vende sigurojnë rreth 74 për qind të importit total të birrës: Polonia (22,5 për qind), Serbia (19,5 për qind), Rumania (11,8 për qind), Greqia (10,6 për qind) dhe Gjermania (9,2 për qind).
Nëse trendi i shtatë muajve të parë vazhdon deri në fund të vitit, 2026-ta do të jetë viti më i mirë për rezultatet e tregtisë së jashtme të birrës maqedonase në vitet e fundit, me suficit të ndjeshëm tregtar dhe orientim të fortë eksporti, siç shkruan Skopje info. Tregjet rajonale të Ballkanit Perëndimor mbartin pjesën më të madhe të eksportit, ndërsa birra meksikane dhe ajo sllovene radhiten ndër kategoritë më të shtrenjta të importit, çka dëshmon praninë e markave premium në treg.
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