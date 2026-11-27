Shtrenjtohet ngrohja qendrore nga 1 dhjetori, faturat rriten deri në 7,56%
Komisioni Rregullator për Energjetikë miratoi tarifat e reja të ngrohjes qendrore: nga 1 dhjetori konsumatorët e ESM Furnizimit do të paguajnë 7,56% më shumë, ndërsa fatura mesatare mujore rritet nga 2.493 në 2.681 denarë.
Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) ka miratuar sot tarifat e reja për ngrohjen qendrore, ndaj nga 1 dhjetori qytetarët do të paguajnë fatura më të shtrenjta për ngrohjen, njofton Alsat.
Rritja ndryshon varësisht nga furnizuesi: për konsumatorët e ESM Furnizimit ajo është 7,56 për qind, ndërsa për ata që furnizohen nga sistemi i Shkupit të Veriut është 5,84 për qind.
Sipas llogaritjeve të KRRE-së, siç njofton Alsat, fatura mesatare mujore për konsumatorët e ESM-së do të rritet nga 2.493 në 2.681 denarë, pra për 188 denarë më shumë.
Si arsye për shtrenjtimin përmenden kostot më të larta të gazit natyror. Tarifat e reja do të zbatohen nga 1 dhjetori, gjatë sezonit aktual të ngrohjes.
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