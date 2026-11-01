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Kosova

Blakaj shpreh paqartësi për kompetencat e grupit punues për mbështetjen e ekipeve mbrojtëse në Hagë

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Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare ka shprehur paqartësi lidhur me mandatin dhe kompetencat e grupit punues që ka për detyrë hartimin e strategjisë për mbështetjen e ekipeve mbrojtëse të të akuzuarve në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

Në një deklaratë në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Blakaj ka thënë se ende nuk dihet se çfarë kompetencash konkrete do të ketë ky grup dhe se si do të mund të ndikojë në proceset gjyqësore.

Ai ka vlerësuar se një nga problemet kryesore me të cilat janë përballur ekipet mbrojtëse ka qenë mungesa e mjeteve të mjaftueshme financiare, e cila, sipas tij, ka ndikuar edhe në vazhdimësinë e përbërjes së tyre.

“Nuk e dimë ende se cili është mandati i saktë i këtij grupi punues për hartimin e strategjisë. Normalisht, mbrojtësit e ekipeve të të akuzuarve janë palë para gjykatës dhe janë ata që do të parashtrojnë argumentet edhe në shkallën e dytë. Nuk e di se si do të ndihmojë ky grup. Ekipeve mbrojtëse u duhet mbështetje financiare dhe nuk e di nëse ajo që kanë pasur deri më tani ka qenë e mjaftueshme”, ka deklaruar Blakaj.

Ai ka rikujtuar se gjatë procedurave gjyqësore ka pasur raste kur avokatët janë tërhequr nga ekipet mbrojtëse dhe janë zëvendësuar, duke vlerësuar se këto ndryshime kanë ndikuar negativisht në mbrojtjen e të akuzuarve.

“Disa avokatë ishin tërhequr dhe ishin ndërruar gjatë procedurës. Mendoj se me largimin e atyre mbrojtësve është dobësuar edhe më shumë mbrojtja. Problemi kryesor ishte mungesa e mjeteve financiare të mjaftueshme. Nuk e di nëse ky grup punues që është takuar ka kompetenca të tilla apo nëse mund të ndikojë që ekipet mbrojtëse të koordinohen më mirë me njëra-tjetrën”, ka theksuar Blakaj.

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