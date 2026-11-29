Kur zjarri vjen në shtëpinë time, kuptoj që po digjemi
Nga Edmond Spaho
Po proteston Dhoma e Tregtisë, sepse molotovët i hynë brenda ambienteve të saj.
Kur digjen e shkatërrohen biznese private apo Banka e Shqipërisë, nuk shqetësohemi e nuk e ngremë zërin, megjithëse edhe ato janë biznese dhe dëmet kapërcejnë disa milionë euro.
Deri më sot kemi parë dy kategori shqiptarësh. Një pakicë që djeg e shkatërron qytetin. Së fundi, kanë marrë edhe gurët fleksibël dhe presin shtyllat e ndriçimit. Këta rrugaçë kanë mbështetësit e tyre të flaktë në studiot televizive.
Kategoria e dytë është një shumicë indiferente që nuk ndihet, nuk ngre zërin, sepse ndihet rehat në mikrokozmosin e vet.
Ç’më duhet mua?!
Fillojnë e ndihen kur zjarri u vjen në shtëpi.
Kanë harruar që kështu filloi 1997-a.
Ata që janë pas kësaj marrëzie kërkojnë një 1997 të re.
Të shkaktojnë krizë politike për t’ju mundësuar rikthimin në pushtet dhe të shkatërrojnë një herë e mirë integrimin europian të vendit.
Ngrijeni zërin ndaj kësaj murtaje sa nuk është vonë!
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