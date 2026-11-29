Kreditorët e Thames Water do t’i ofrojnë qeverisë britanike një “aksion të artë” në paketën e shpëtimit
Kreditorët e kompanisë së ngarkuar me borxhe Thames Water pritet t’i ofrojnë qeverisë britanike një “aksion të artë” në kompani, që do t’u jepte ministrave ndikim mbi të ardhmen e saj, si pjesë e një pakete shpëtimi të propozuar si “më e mira dhe përfundimtarja”, siç njofton The Guardian.
Konsorciumi i kreditorëve, i quajtur London & Valley Water, pritet ta paraqesë marrëveshjen e përmirësuar financiare për kompaninë më të madhe britanike të ujit që të hënën. Oferta e fundit, që pason dy oferta të vitit të kaluar, vjen ndërsa kryeministri Andy Burnham vendos nëse do të lejojë marrjen e kompanisë nga kreditorët apo do të zgjedhë shtetëzimin ose një formë tjetër kontrolli shtetëror.
Oferta e përmirësuar, e raportuar fillimisht nga The Times, kuptohet se përfshin 10 miliardë paund kapital të ri dhe angazhimin për të financuar të gjitha përmirësimet shtesë te Thames Water pa fonde nga taksapaguesit dhe pa rritje të faturave të klientëve. Kreditorët ofrojnë gjithashtu ta rrisin shlyerjen e borxheve kryesore të kompanisë në rreth 35 për qind, çka do të linte rreth 11 miliardë paund borxh të mbetur, të mos paguajnë dividend për 10 vjet dhe të vënë 75 milionë paund në një fond mbështetjeje për familjet në vështirësi. Fondi i veçuar për infrastrukturën dhe ndotjen e kaluar pritet të rritet me 300 milionë, në 1 miliard paund.
Nuk është ende e qartë se çfarë kompetencash do të jepte “aksioni i artë”, i pari i këtij lloji në sektorin e ujit, pasi kushtet përfundimtare mbeten për t’u negociuar. Një aksion i tillë është përdorur historikisht në privatizimet e aseteve me rëndësi kombëtare, si British Telecom dhe Rolls-Royce, dhe mund të japë të drejtën e vetos mbi shitjen e aseteve të caktuara ose ndryshimet në statutin e kompanisë.
Thames Water, që shërben 16 milionë klientë në Londër dhe në luginën e Tamizit, është në prag të kolapsit prej vitesh, e mbytur nga borxhet. Aksionerët e saj u tërhoqën në vitin 2024, duke e lënë praktikisht kompaninë nën kontrollin e kreditorëve. Konsorciumi drejtohet nga fonde amerikane si Elliott Management dhe Silver Point Capital, si dhe investitorë institucionalë si BlackRock dhe M&G. Javën e kaluar kreditorët propozuan një marrëveshje të përkohshme për ta shtyrë afatin e një pjese të borxhit 20 miliardë paund nga viti 2027 në mars 2028, ndërsa një seancë gjyqësore të premten i hapi rrugën 2.4 miliardë paundëve hua emergjente shtesë.
Një zëdhënës i Departamentit për Mjedisin, Ushqimin dhe Çështjet Rurale tha se Thames “po e zhgënjen publikun prej kohësh” dhe se “asgjë nuk është jashtë tryezës” për një zgjidhje që funksionon për klientët dhe mjedisin.
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