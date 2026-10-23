Bokelji thellon krizën e Deçiçit me fitoren 2:0 në Kotorr, Petrovaci fiton për herë të parë që nga gushti
Skuadra e Tuzit nuk njeh fitore që nga 30 gushti dhe pësoi humbjen e radhës në xhiron e 12-të të Ligës së Parë Meridianbet, ndërsa Petrovaci i dha fund serisë prej tetë ndeshjesh pa fitore, duke mundur Jezeron 2:1 në Berane.
Deçiçi i Tuzit e vazhdoi serinë e rezultateve të dobëta në Ligën e Parë të Malit të Zi: skuadra nga Tuzi u mund 2:0 nga Bokelji në Kotorr, në xhiron e 12-të të kampionatit Meridianbet, siç njofton CdM. Deçiçi nuk ka arritur fitore që nga 30 gushti dhe kriza e tij po thellohet nga xhiroja në xhiro.
Kotorrasit e merituan fitoren. Dejan Peroviqi e paralajmëroi atë në mesin e pjesës së parë me golin e epërsisë, ndërsa skuadra e trajnerit Nenad Brnoviq e ruajti avantazhin pa vështirësi të mëdha. Goditjen përfundimtare mysafirëve ua dha Danin Taloviqi në minutën e 75-të, pas një kundërsulmi, këtë herë me asistim të Peroviqit, shkruan CdM.
Fitores iu gëzua më në fund edhe Petrovaci, për herë të parë që nga 22 gushti: petrovacasit fituan 2:1 ndaj Jezeros në Berane. Mysafirët kaluan në epërsi me golin e Dejan Boljeviqit në minutën e 36-të, Jezero barazoi në minutën e 70-të përmes Milivoje Raiçeviqit, por vetëm tri minuta më vonë Trimror Selimi shënoi golin e fitores pas një kundërsulmi të shpejtë, siç njofton Vijesti.
Me këtë fitore Petrovaci i iku fundit të tabelës, të cilin tani e mban Jezero, pa fitore në pesë ndeshjet e fundit; ishte edhe fitorja e parë e trajnerit të ri Zoran Gjurashkoviq, në ndeshjen e tij të dytë në stol. Xhiroja e 12-të mbyllet të shtunën me derbin mes kryesuesit Otrant dhe kampionit në fuqi Sutjeska.
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