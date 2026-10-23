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23 Tet 2026
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Mali i Zi

Një milion euro për kërkimet doktorale në Mal të Zi, Qeveria miraton programin e bursave të ekselencës

Programi i ri, i miratuar me propozim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, parashikon bursë mujore dhe mjete shtesë për projektet e kërkimit, për një periudhë deri në tre vjet. Konkursi publik do të shpallet së shpejti.

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Ilustrim: kapelë diplomimi, libra dhe para (Foto: Shutterstock)
Ilustrim: kapelë diplomimi, libra dhe para (Foto: Shutterstock)

Qeveria e Malit të Zi, me propozim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, miratoi Programin e bursave të ekselencës për kërkimet doktorale, siç njofton Vijesti. Vlera e përgjithshme e programit është një milion euro për periudhën 2026–2029, ndërsa mbështetja për secilin përfitues zgjat deri në tre vjet, përkatësisht më së shumti 36 muaj.

Programi parashikon një bursë mujore për mbulimin e shpenzimeve të jetesës, së bashku me mjete shtesë për realizimin e projektit të kërkimit doktoral. Ai u drejtohet kandidatëve që në vitin studimor 2026/2027 regjistrojnë për herë të parë vitin e parë të studimeve doktorale të akredituara në një universitet të licencuar në Mal të Zi.

Mjetet për kërkim, sipas njoftimit të Ministrisë që citon Vijesti, mund të përdoren për shkollimin, për materiale kërkimore dhe pajisje të vogla, për qasje në të dhëna dhe programe kompjuterike, për botimin e punimeve shkencore, për prezantimin e rezultateve dhe për mobilitet. Një rëndësi e veçantë i jepet lidhjes me komunitetin shkencor ndërkombëtar dhe me ekonominë: plani i kërkimit doktoral duhet të përfshijë të paktën tre muaj mobilitet ndërkombëtar në një institucion kërkimor-shkencor jashtë vendit, ose mobilitet ndërsektoral në një shoqëri ekonomike brenda ose jashtë Malit të Zi.

Ministria do të shpallë së shpejti konkursin publik, ndërsa kushtet e hollësishme, dokumentacioni i nevojshëm dhe afati i aplikimit do të publikohen në faqen e saj të internetit. Duke investuar në kërkimet doktorale, Ministria synon, siç thuhet në njoftim, zhvillimin e karrierave kërkimore, mbajtjen dhe tërheqjen e talenteve të rinj dhe forcimin e njohjes ndërkombëtare të shkencës malazeze.

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